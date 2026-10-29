Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем

Apple выпустила MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max — первый ноутбук компании с сенсорным экраном. Производитель называет его «лучшим Pro-лэптопом в мире».

Особый акцент в презентации сделан на дисплее. Ноутбук получил матрицу PROLED XDR с пиковой яркостью 2000 нит как в HDR, так и в SDR и почти эталонной контрастностью. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 10 до 120 Гц и полностью охватывает цветовые пространства Adobe RGB и DCI-P3.

Сенсорное управление, по словам Apple, «открывает новое измерение взаимодействия с контентом». Например, специалисты смогут вращать виртуальные 3D-объекты в программах для моделирования или играть на виртуальных музыкальных инструментах касаниями. Фирменные приложения адаптировали под тач-ввод, а сторонним разработчикам предоставили API для быстрой поддержки нового способа управления.

В MacBook Pro появился Dynamic Island, знакомый по iPhone. На «островке» будут отображаться данные из Live Activities, а также откроется окно Spotlight для быстрого поиска файлов. Рядом расположена 12-Мп камера Center Stage.

Ноутбук предлагается в двух версиях: 14-дюймовой массой 1,3 кг и 16-дюймовой массой 1,8 кг. Модель с M5 Pro доступна с 24–64 ГБ объединённой памяти Unified Memory, а вариант с M5 Max — с 36–128 ГБ. Максимальный объём SSD достигает 16 ТБ. Аккумулятор у 14-дюймовой модели составляет 72,6 Вт·ч, у 16-дюймовой — 100 Вт·ч. Apple также обещает более глубокий бас и улучшенное звучание.

Предзаказы уже открыты, продажи начнутся 6 ноября. Базовая 14-дюймовая версия с M5 Pro стоит от 2899 долларов — примерно 8 530 белорусских рублей. Топовая 16-дюймовая конфигурация с M5 Max, 128 ГБ объединённой памяти и SSD на 16 ТБ обойдётся в 14 500 долларов — около 40 840 BYN.