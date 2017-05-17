Наличие технического задания на разработку программного обеспечения – существенное условие договора подряда на его изготовление

Аннотация

Несогласование задания на изготовление программного обеспечения чревато признанием договоров подряда на его изготовление незаключенными.

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Гражданский кодекс Республики Беларусь в статье 402 содержит требование к признанию гражданско-правовых договоров заключенными. Данное требование состоит в необходимости согласования всех существенных условий договора, названных в качестве таковых в законодательстве, а также в отношении которых стороны имели намерение достичь соглашения.

Практика рассмотрения судами дел свидетельствует о частом опережении исполнителями в стремлении начать исполнять договор действий по согласованию его условий, а в частности предмета договора.

Чаще всего данная проблема касается договоров подряда и возмездного оказания услуг.

Существенным условием данных договоров является предмет – задание заказчика, которое обязуются выполнить исполнители за плату.

Задание должно согласовываться обеими сторонами: т.е. формулироваться заказчиком и приниматься исполнителем.

Остро данная проблема стоит в IT-сфере. Зачастую заказчик не обладает техническими навыками для формулирования специальными информационными терминами своих пожеланий к результату труда программистов.

В подобных ситуациях, последние приходят на помощь заказчику, оформляя его пожелания в техническое задание, понятное самим программистам.

Вместе с тем, на стадии оформления подобного задания может произойти сбой и фактические работы по формулированию еще не согласованного задания трансформируются в фактическое исполнение договора.

В последующем подобная торопливость выливается в непринятие заказчиком того программного продукта, который ему предлагает принять исполнитель.

Оценить же доводы относительно качества программного продукта, в свою очередь, невозможно по причине отсутствия согласованного (подписанного) двумя сторонами задания на программирование.

Приведем пример.

Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ИП «Заказчик» к ЧУП «Исполнитель» о взыскании 500 рублей неосновательного обогащения и 110 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 610 рублей.

В обоснование предъявленных требований истец сослался на содержание статей 402, 366, 971, 972, 976 ГК Республики Беларусь, отсутствие согласованного сторонами задания на изготовление интернет-сайта, несогласование существенных условий договора на разработку сайта №1, в рамках которого истцом была осуществлена предварительная оплата.

Ответчик в отзыве иск и в судебном заседании признал факт отсутствия подписанных обеими сторонами по договору приложений № 1 и № 2 к спорному договору, устанавливающих требования к интернет-сайту истца. В то-же время требования не признал, указывает на невыполнение самим истцом требований договора по предоставлению исходных данных для его исполнения, расторжение договора, удержание предварительной оплаты в соответствии с положениями договора, Также указывает на устное согласование сторонами требований к интернет-сайту истца.

Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.

Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден: в деле имеются доказательства направления претензии по юридическому адресу ответчика .

Сторонами был подписан договор на изготовление интернет-сайта, №1.

Указанный договор является договором подряда.

В условиях договора стороны согласовали, что ответчик обязуется по заданию истца разработать программное обеспечение, предназначенное для оформления и размещения в сети Интернет информационных материалов истца (выполнить работы по созданию сайта), а истец обязуется принять и оплатить работы.

Согласно условий договора требования к сайту стороны условились согласовать в Брифе и Техническом задании, изложенных в приложениях № 1 и № 2 к договору.

Указанные приложения к договору сторонами подписаны не были (доказательств представлено не было).

При этом в заседании стороны взаимно согласились, что бриф (анкета с информацией и пожеланиями к сайту) должна была заполняться самим истцом, а техническое задание на его основе – ответчиком, после чего подписываться сторонами в качестве приложений к спорному договору.

Ответчиком был представлен документ, под названием «Бриф на разработку сайта», полученный им, как он указал, по электронной почте от истца. При этом, в содержании названного брифа и сопроводительном письме к нему, указано о том, что его отправителем и составителем является ООО «Заказчик-Трейд». В заседании истец подтвердил факт направления данного документа ответчику от имени указанных организаций, сославшись на то, что он является директором ООО «Заказчик-Трейд».

Брифа, составленного Индивидуальным предпринимателем «Заказчик», подписанного сторонами (приложение № 1 к спорному договору) стороны не представили.

Стоимость работ была согласован сторонами в условиях договора в размере 1000 рублей. При этом стороны согласовали необходимость внесения 50% предварительной оплаты истцом по договору, т.е. 500 рублей.

Во исполнение условий договора на основании счета ответчика истец оплатил ответчику 500 рублей предварительной оплаты по платежному поручению.

По причине отсутствия согласованного и подписанного сторонами брифа и технического задания (приложения №1 и №2) истец считает спорный договор незаключенным, т.к. сторонами не были согласованы все существенные его условия относительно предмета работ.

По мнению ответчика вина в несоставлении брифа лежит на самом истце по причине чего ответчик в соответствии с условиями договора вправе был отказаться от исполнения договора, что и сделал в уведомлении, полученном истцом. В случае досрочного расторжения договора стороны в его условиях согласовали невозвратный характер предварительной оплаты. При этом доказательств достижения соглашения о задатке в договоре стороны суду не представили.

Как пояснили в заседании стороны, в ходе исполнения договора между ними возникли разногласия относительно сроков выполнения работ (по мнению истца они затянулись), а также относительно требований к наполнению и содержанию сайта (по мнению ответчика, истец такие требования ему не представил).

В условиях договора стороны согласовали 20-дневный срок выполнения работ по договору.

Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 100 и 101 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).

Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.

Согласно статье 104 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, обстоятельства дела, которые, согласно законодательству, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.

Исходя из пункта 1 статьи 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Причем существенными являются условия о предмете договора, которые названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Требования к форме и содержанию договоров подряда установлены нормами Гражданского законодательства Республики Беларусь.

Так, согласно статье 404 ГК Республики Беларусь, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если настоящим Кодексом и иными актами законодательства для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Как следует из содержания статьи 656 ГК Республики Беларусь, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.

Таким образом, согласованный сторонами бриф и техническое задание в спорном договоре подряда – являются существенным его условием.

При оценке наличия или отсутствия в договоре строительного подряда существенных условий, суд исходит из следующего. При оценке согласования сторонами существенных условий договора подряда в порядке, установленном законодательством и договором, в соответствии со статьей 401 ГК Республики Беларусь судом учитывается отсутствие доказательств согласования требований к наполнению и содержанию программного обеспечения - интернет-сайта истца, в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 402 ГК Республики Беларусь в процессе совершения сторонами действий по исполнению договора.

Отсутствие утвержденного сторонами в установленном порядке брифа и технического задания (приложения № 1 и № 2 к договору) проектно-сметной документации, взаимно согласованного задания на ее разработку обуславливает невозможность оценки судом соответствия выполненных ответчиком проектных и изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ условиям договора.

С учетом изложенного, оценив условия договора, суд пришел к выводу о том, что между сторонами не было достигнуто в установленном порядке соглашение относительно предмета договора – технических и пользовательских требований к интернет-сайту заказчика по спорному договору. В этой связи данный договор нельзя признать заключенным. Доказательств обратного ответчиком суду представлено не было.

В связи с незаключенностью договора на разработку сайта №1, перечисленная на его основании предварительная оплата по платежному поручению в сумме 500 рублей с учетом деноминации является полученной без установленных законодательством или сделкой оснований.

В соответствии со статьей 971 ГК Республики Беларусь лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 978 ГК Республики Беларусь. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В связи с признанием договора на разработку сайта №1 незаключенным, требование истца о взыскании исполненного в связи с этим договором – перечисленных ответчику 481,25 рублей с учетом деноминации суммы неосновательного обогащения на основании статьи 971 ГК Республики Беларусь следует признать правомерными и обоснованными представленными суду доказательствами.

Согласно статье 976 ГК Республики Беларусь на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 366 ГК Республики Беларусь) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно статье 366 ГК Республики Беларусь за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 110 рублей за периоды с момента перечисления предоплаты по дату судебного заседания суд признает обоснованным и заявленным в пределах материального права истца.

При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 500 рублей неосновательного обогащения и 110 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами были удовлетворены.

Решение суда в апелляционном и кассационном порядке – не обжаловалось и вступило в законную силу.

Завершая настоящий материал? следует обратить внимание сторон подобных договоров на необходимость четкой формулировки требований к содержанию программного обеспечения. Упрощенный подход к согласованию условий договора может вылиться в выполнение неоплачиваемой работы исполнителем.

Белявский С.Ч.

судья экономического суда Гродненской области