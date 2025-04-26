В два счета. Быстро ставим Google-сервисы на планшет Huawei

На планшеты Huawei, как, впрочем, и на смартфоны, легко ставятся Google-сервисы. Популярные приложения американской корпорации можно найти и установить через поисковую строку фирменного магазина приложений Huawei AppGallery. И после этого пользоваться ими без каких-либо ограничений. Показываем, как всё устроено на примере новой модели Huawei MatePad 11.5.

Уже несколько лет приложения от компании Google на устройства Huawei устанавливать нужно самостоятельно. Речь идет о таких широко известных сервисах как YouTube, Google Карты, Google Диск и многих других.

Планшеты Huawei работают под управлением операционной системы HarmonyOS. Она полностью совместима с приложениями под Android, что позволяет использовать одни и те же установочные пакеты и все те же привычные функции. Но искать APK-файлы на сторонних ресурсах и делать другие сложные манипуляции не обязательно.

Есть два удобных и эффективных способа, которые позволяют устанавливать приложения Google прямо из поисковой строки в Huawei AppGallery. Речь идет об утилите microG («микроДжи») и приложении GBox («ДжиБокс»). Они дают возможность использовать различный софт, проходить авторизацию в аккаунте Google и получать пуш-уведомления. Они полезны также тем, что при загрузке через Huawei AppGallery, установочные файлы сторонних приложений проходят проверку на вредоносный код. Так что пользоваться ими еще и безопасно. Об этих способах мы и расскажем.

Что такое microG («микроДжи»)

Сервис microG («микроДжи») – это независимый проект, который предоставляет альтернативу для закрытых компонентов сервисов Google. Другими словами, он позволяет не только использовать приложения Google, но и обеспечивает работу отдельных функций, которые внедрены в приложения других разработчиков и нуждаются в этих компонентах. Например, без них не запустятся Facebook, Instagram и WhatsApp.

Еще одна сильная сторона данной утилиты – с microG («микроДжи») можно устанавливать приложения прямо в память устройства, не прибегая к помощи виртуальной машины. Это позволяет им потреблять меньше ресурсов и запускаться быстро.

Правда microG («микроДжи») доступен для новых планшетов Huawei. Помимо Huawei MatePad 11.5, его можно установить также на модели Huawei MatePad 11.5”S, Huawei MatePad Pro 12.2 и Huawei MatePad SE. Во всяком случае, так ситуация обстоит сейчас. Скорее всего в будущем этот список расширится.

Как установить и настроить microG («микроДжи»)

Процесс установки утилиты достаточно простой. С одной стороны, можно найти ее непосредственно в Huawei AppGallery и загрузить отдельно. Но можно и не тратить на это время. Дело в том, что она подхватывается и устанавливается одновременно с первым поддерживаемым приложением. То есть, вы можете сразу начать качать нужный вам YouTube, Gmail или Instagram.

Вот пошаговая инструкция по установке microG («микроДжи») и загрузке сервисов Google на примере базового приложения Google.

1. Зайдите в магазин приложений Huawei AppGallery.

2. Введите в поиске «гугл», найдите его и нажмите «Установить».

3. Появится всплывающее окошко, которое предложит дополнительно загрузить два вспомогательных компонента microG («микроДжи»). Вот именно они как раз-таки и нужны. Нажмите «Установить».

4. Дайте разрешение на установку приложений из внешних источников и вновь жмите «Установить». На этот раз – уже для приложения Google.

И всё, можно пользоваться. Можете смело заходить в свою учетную запись Google, чтобы пользоваться всеми её «плюшками»: своими плейлистами в YouTube, закладками в Google Chrome и т.д.

Далее в настройках утилите рекомендуем дать разрешение получать доступ к геоданным. Можете дать и любые другие разрешения, которые захотите. Просто определение месторасположения пригодится для корректной работы «Google Карт» и многих других сервисов, а вот необходимость всех остальных не столь очевидна.

Все эти действия нужно сделать один раз. Далее просто скачивайте любые другие приложения Google, а microG («микроДжи») их автоматически распознает. И будете заходить на YouTube или на Google Диск уже сразу под своей учетной записью.

Интересно, что работа microG («микроДжи») практически незаметна. В виде отдельной иконки на рабочем столе эта утилита никак не отображается, хранится где-то в памяти устройства и просто тихо, спокойно делает свою работу.

А вот GBox («ДжиБокс») – это совсем другое дело.

Зачем нужен GBox («ДжиБокс»)

Это сервис, который имитирует привычную для приложений, которые нуждаются в компонентах Google, виртуальную среду и позволяет работать с ними на устройствах Huawei. Устанавливается в виде отдельного приложения и через это самое приложение позволяет загружать многие другие мобильные программы.

Сильная сторона GBox («ДжиБокса») – определенно в том, что им можно воспользоваться на любом планшете Huawei. Поэтому там, где недоступен microG («микроДжи») – это определенно мастхэв. Но даже на моделях, которые поддерживают работу с обеими утилитами, GBox («ДжиБокс») тоже будет полезен.

Дело в том, что это приложение даёт доступ к Google Play – магазину приложений от Google. Конечно же, с полноценной авторизацией. С его помощью можно еще больше расширить ассортимент доступных приложений и скачивать всё, что душа пожелает из двух каталогов – Huawei AppGallery и Google Play.

Устанавливаем и настраиваем GBox («ДжиБокс»)

Загрузить и подготовить к работе это приложение тоже несложно.

1. Зайдите в магазин приложений Huawei AppGallery.

2. Введите «gbox» в поиске, нажмите «Установить».

3. Появится соответствующая иконка на рабочем столе. Зайдите в приложение, примите пользовательское соглашение.

4. Дайте разрешение GBox («ДжиБокс») на доступ к мультимедиа и файлам для работы приложений и получения уведомлений через кнопку «Проверить».

Далее просто загружайте интересующие вас приложения. Список включает приложения Google, а также сервисы других разработчиков: Zoom, Twitch, Discord, Microsoft Teams и др. Они же дублируются в Huawei AppGallery, так что специально заходить в GBox не обязательно.

Иконки можно вынести непосредственно на рабочий стол и запускать так же, как и любые другие приложения. Точно такая же процедура доступна и для Google Play. Просто зажимаем иконку, появляется выпадающее меню и в нём выбираем команду «Создать ярлык».

Мы вынесли на главный рабочий стол Huawei AppGallery, Google Play и GBox («ДжиБокс»), установили через магазин от Huawei несколько приложений Google, с помощью GBox – YouTube, Facebook и Instagram, а через Google Play – несколько игр. И все хорошо работает. Так что с этими утилитами планшет Huawei становится почти неотличим от любых других планшетов на Android.

Стоит отметить, что на разных моделях планшетов установка утилит для работы с сервисами Google может в некоторых нюансах отличаться. В любом случае насчет безопасности беспокоиться не стоит – каждое приложение тщательно проверяется, прежде чем оно попадает в Huawei AppGallery.