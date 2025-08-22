Полезный дуэт. Зачем смартфонам Huawei два магазина приложений

Обладатели смартфонов Huawei могут пользоваться сразу двумя магазинами приложений – Huawei AppGallery и Google Play. Первый идет уже предустановленным, получить доступ ко второму позволяет специальное приложение. Рассказываем, как этого можно добиться и почему это удобно.

Фирменный магазин Huawei AppGallery способен закрывать большинство потребностей пользователя из Беларуси в приложениях. Его собственный каталог – весьма обширный и локальные приложения Беларуси в нем хорошо представлены. Тем не менее тем, кто перешел на устройства Huawei с Android-смартфонов других брендов, может не хватать возможностей привычного маркетплейса Google Play. Но получить доступ к нему можно всего за пару минут.

Показываем, как это работает, на примере недавно вышедшего флагманского смартфона Huawei Pura 80 Pro.

Huawei AppGallery: база для всего важного

Huawei AppGallery — официальный магазин приложений Huawei, предустановленный на всех смартфонах и планшетах бренда. Он автономен, не зависит от сервисов Google и включает подавляющее большинство популярных в Беларуси приложений: мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp), соцсети (TikTok, VK, X), маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Каталог Onliner) и многое другое.

Здесь же есть и популярные мобильные игры, включая PUBG Mobile, Standoff 2 и Words of Wonders (Игра в слова). Мобильные приложения банков Беларуси представлены почти в полном объеме, есть даже те, которых нет в других крупных магазинах приложений: Сбер Банка, Белагропромбанка, Белинвестбанка.

Даже приложения Google фирменный магазин Huawei позволяет устанавливать. YouTube, Google Диск, Gmail – все они доступны прямо из поисковой строки Huawei AppGallery и прекрасно работают благодаря приложению microG («микроДжи»).

Google Play: дополнительные возможности

Если на смартфоне уже есть Huawei AppGallery, то может показаться, что второй магазин приложений – лишний. Но Google Play все же пригодится в некоторых случаях.

Во-первых, в нем есть приложения, которые отсутствуют в Huawei AppGallery. Ассортимент обоих магазинов обширный, но все-таки не идентичный. Доступ к Google Play расширяет возможности выбора, упрощает установку и обновление нужных сервисов.

Во-вторых, приложения Google тоже можно устанавливать и обновлять через Google Play. Если вы не любите лишних посредников и предпочитаете скачивать софт от производителя напрямую – то вот он, аутентичный источник.

В-третьих, если вы приобретали ранее платные приложения из Google Play – не платить же за них еще раз. Если зайти туда под собственной учетной записью, то можно будет устанавливать уже купленные приложения и на смартфон Huawei без траты дополнительных средств.

Как установить Google Play на смартфон Huawei

Получить доступ к Google Play на смартфонах Huawei – сегодня легко с помощью приложения GBox («ДжиБокс»). Это вспомогательная программа, которая изначально создавала на смартфонах Huawei специальную виртуальную среду для запуска приложений Google и некоторых других. Такой подход решал много проблем, но был у него и минус – это приводило к большему расходу энергии и паузам при запуске приложений.

На Huawei Pura 80 Pro и других смартфонах Huawei под управлением фирменной оболочки EMUI 14 и выше GBox («ДжиБокс») работает немного по-другому. Если внутри уже есть microG («микроДжи»), то приложения через Gbox («ДжиБокс») устанавливаются прямо в память устройства. Это позволяет им в дальнейшем быстро и без дополнительных затрат энергии запускаться. А microG («микроДжи») обеспечивает их полноценную функциональность.

Чтобы воспользоваться Google Play на устройстве Huawei, просто повторите наши действия на смартфоне Huawei Pura 80 Pro.

Шаг 1. Сначала установите microG («микроДжи») из Huawei AppGallery. Приложение состоит из двух компонентов – когда начнете устанавливать одно, автоматически подтянется и второе. Тогда приложения из GBox («ДжиБокс») и Google Play будут устанавливаться в память устройства и запускаться быстро.

Шаг 2. Теперь ставьте GBox («ДжиБокс»). Просто найдите его в поисковой строке Huawei AppGallery.

Шаг 3. На рабочем столе смартфона появится иконка приложения. Зайдите в него и внутри интерфейса найдите и запустите значок Google Play. Можете вынести его на рабочий стол, выбрав соответствующий пункт из выпадающего меню.

Все, теперь вы можно искать, устанавливать и обновлять приложения из Google Play, как на любом другом Android-устройстве. Вам останется лишь зайти в свой Google-аккаунт, чтобы пользоваться всеми благами персонализированой учетной записи: историей поисковых запросов, закладками и купленными приложениями.

В дальнейшем рекомендуем сначала искать приложения в Huawei AppGallery – ведь они адаптированы под устройства бренда. Если же чего-то будет там не хватать, то магазин сам будет перенаправлять в Google Play. Это же касается и обновлений: сначала проверяйте обновления через фирменный магазин Huawei AppGallery, и лишь потом уже – через Gbox («ДжиБокс»), Google Play и все остальное.

Подведем итог

Современные смартфоны Huawei полностью открыты для двух масштабных магазинов приложений — Huawei AppGallery и Google Play, что делает их универсальными устройствами для повседневного использования. Huawei AppGallery обеспечивает быстрый и безопасный доступ к большинству популярных сервисов в Беларуси, включая мессенджеры, соцсети, маркетплейсы, банковские приложения и другое. А Google Play через приложение GBox («ДжиБокс») расширяет функционал устройства, позволяя установить множество приложений, предоставляя привычный интерфейс и сохраняя энергоэффективность.

Таким образом, опираясь на 2 магазина, пользователь получает обширный набор приложений и игр. Это обеспечивает полную свободу выбора и высокий уровень комфорта при работе с устройством.