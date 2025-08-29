Четыре сервиса оплаты для смартфонов Huawei: какой выбрать?

Оплата смартфоном давно стала нормой во всем мире. Доступна она и для новых флагманских смартфонов Huawei Pura 80 Pro и Huawei Pura 80 Ultra. Но какой из четырех сервисов выбрать в Беларуси: Белкарт Pay, Swoo, Huawei Pay или «Оплати»? Объясняем разницу, показываем, как подключить каждый из них, и помогаем найти удобный вариант под ваши карты и привычки.

Что нужно для оплаты смартфоном

Совместимость с одним из сервисов и, собственно, банковская карта, которая этот сервис поддерживает – все логично. Но главное – это наличие на смартфоне модуля NFC, чипа, который отвечает за бесконтактную связь с платежным терминалом. Именно благодаря этой технологии он распознает устройство как виртуальный аналог банковской карты.

Хотя отсутствие модуля NFC сегодня уже не проблема. В Беларуси популярными становятся платежные стикеры Белкарт – тонкие NFC-наклейки, которые можно закрепить на задней панели телефона. Они также позволяют оплачивать покупки в одно касание. Впрочем, для владельцев новых флагманов Huawei Pura 80 Pro и Huawei Pura 80 Ultra стикеры не нужны. Недавно стартовавшие в продаже в Беларуси флагманы технологию NFC поддерживают.

В Беларуси для бесконтактной оплаты смартфонами Huawei есть четыре основных приложения: это Белкарт Pay, Swoo, Huawei Pay и «Оплати». Первые три для расчетов задействуют встроенный NFC-модуль смартфона. А приложение «Оплати» функционирует по иному принципу – через сканирование QR-кодов. Соответственно, для его работы необходим только исправно функционирующий модуль камеры, а наличие NFC-чипа в устройстве не является обязательным требованием.

Все упомянутые выше мобильные программы легко найти в фирменном магазине Huawei AppGallery. Давайте разберемся в особенностях каждого приложения.

Белкарт Pay: отечественный сервис с программой лояльности

Это одно из популярных решений в Беларуси. Приложение работает с картами национальной системы Белкарт, которыми можно обзавестись в любом банке страны. Недавно стало известно, что их количество перевалило за 8 млн, а их выпуском занимаются 20 банков Беларуси. Сервис доступен везде, где принимают бесконтактные карты Белкарт. Это удобно и для оплаты смарфоном при путешествии в Россию.

Другие интересные особенности сервиса – это собственная программа лояльности «Сфера Белкарт» с интересными предложениями от партнеров и возможность проводить до 30 операций без доступа к интернету. Кроме того, с помощью приложения можно снимать наличные в NFC-банкоматах.

Чтобы начать пользоваться:

1. Установите приложение «Белкарт Pay» из Huawei AppGallery.

2. Зарегистрируйтесь, создайте ПИН-код и привяжите карту. Можно ввести данные вручную, а можно просто поднести ее к тыльной стороне смартфона или использовать камеру;

3. Подтвердите привязку СМС-кодом и настройте способ подтверждения платежа (отпечаток пальца или ПИН-код).

Swoo: решение для MasterCard и Visa

Swoo – это цифровой кошелек, который поддерживает международные платежные системы MasterCard и Visa. С ним вы можете расплачиваться по всему миру. Список поддерживаемых банков обширен: Альфа-Банк, Беларусбанк, Белгазпромбанк, Белагромбанк, МТБанк, Приорбанк и другие. Всего – боле десятка.

В Swoo можно добавлять не только банковские, но и скидочные карты, что избавляет от необходимости носить их с собой.

Процесс подключения аналогичен Белкарт Pay: скачайте приложение «Swoo», добавьте карту (можно сфотографировать или поднести к NFC-модулю), подтвердите действие СМС-кодом и настройте безопасность.

Huawei Pay: платежи через UnionPay

Huawei Pay – фирменный сервис от Huawei, использующий международную систему UnionPay. В Беларуси карты для него выпускает Беларусбанк. Это хорошее решение для путешествий по странам Юго-Восточной Азии (Китай, Сингапур), где UnionPay распространена повсеместно.

Как это работает? Приложение «Кошелек Huawei» (отображается просто как «Кошелек») уже предустановлено на смартфонах бренда. При необходимости обновите его через Huawei AppGallery. Процесс привязки карты простой и интуитивно понятный: заходите в приложение, принимаете лицензионное соглашение, вбиваете реквизиты, подтверждаете привязку. Для защиты платежей предложат на выбор ПИН-код или отпечаток пальца. Привязать карту можно и просто сфотографировав ее.

«Оплати»: платежи через QR-коды для всех

Этот сервис интересен тем, что ему не нужен NFC – достаточно любой работающей камеры смартфона. Оплата происходит через сканирование QR-кодов, а деньги списываются с внутреннего счета кошелька. Пополнить баланс можно через ЕРИП, с банковской карты.

Как это работает? Вы либо показываете QR-код с экрана сканеру в магазине, либо сканируете код камерой (например, в транспорте). Сервис позволяет оплачивать парковки, переводить деньги и получать бонусы.

Обзавестись кошельком в «Оплати» просто:

1. Загружаем приложение из Huawei AppGallery;

2. Проходите аутентификацию через межбанковскую систему (МСИ);

3. Даете подтверждение по СМС, принимаете условия использования и создаете счет.

Какой вариант выбрать

Все доступные в Беларуси сервисы бесконтактной оплаты по-своему интересны, и однозначного лидера среди них назвать сложно. Каждый может пригодиться в разных ситуациях, а итоговый выбор, конечно, зависит от платежной системы, которой вы пользуетесь. Оптимальным решением может стать использование сразу нескольких приложений.

Для повседневных покупок в Беларуси благодаря широкому покрытию и развитым программам лояльности особенно удобны Белкарт Pay и «Оплати». А для путешествий в Юго-Восточную Азию незаменимым станет Huawei Pay с поддержкой UnionPay. Для поездок в другие страны лучше всего подойдет Swoo, работающий с международными системами Mastercard и Visa. Ну а «Оплати» с его минимальными требованиями к устройству станет универсальным решением даже для тех, кто только знакомится с миром мобильных платежей.

