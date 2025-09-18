Гайд: как за 10 минут настроить смартфон Huawei Pura 80 с Google-сервисами

Всего 10 минут нужно, чтобы настроить смартфон Huawei Pura 80 и получить доступ к привычным сервисам Google, не потеряв важные данные. Показываем весь процесс — от распаковки до полной готовности к работе. А еще делимся лайфаками, которые дадут доступ к Instagram или YouTube с помощью магазина приложений Huawei AppGallery.

Первые шаги: распаковка и базовая настройка

Достаньте смартфон из коробки и проверьте комплектацию. В нашем случае: кабель USB Type-C, мощный адаптер на 66 Вт, прозрачный чехол и скрепка для СИМ-лотка.

Для включения зажмите боковую кнопку питания. После загрузки первым делом, выберите язык и регион. Белорусский и русский языки присутствуют по умолчанию. Укажите регион «Беларусь» для корректного отображения даты и доступности приложений. Затем примите лицензионное соглашение. Без этого шага продолжить настройку невозможно. Ставим соответствующую галочку и жмем «Далее».

Следующий этап – подключение к интернету. Можно использовать мобильный, если уже успели поставить СИМ-карту, обеспечив себе доступ к сети оператора. Но лучше подключиться к Wi-Fi для экономии трафика и быстрой загрузки обновлений.

Далее система предложит настроить защиту устройства. Рекомендуем сразу активировать сканер отпечатков пальцев – у Huawei Pura 80 он встроен в кнопку питания. Или установить ПИН-код. Если смартфон приобретался для ребенка, следующим этапом можете сразу же настроить функцию родительского контроля.

Подключение к интернету нужно не просто, ибо затем потребуется войти в аккаунт Huawei. Он необходим для доступа к фирменному магазину Huawei AppGallery, облаку и другим сервисам. Если аккаунта нет – создайте его, указав имя, номер телефона. Придумайте надежный пароль – здесь все по стандарту.

Добавьте сейчас или позже банковскую платежную карту для покупок в Huawei AppGallery.

В процессе настройки вам скорее всего предложат активировать дополнительные службы. Этот этап можно отложить, если не знаете, что из предложенных сервисов может понадобиться. Вы легко найдете их потом в настройках. А вот с автообновлением рекомендуем не откладывать. Согласитесь на опцию «Всегда актуальная версия ПО», чтобы система сама загружала важные обновления безопасности.

Рекомендуем не отказываться от участия в проекте повышения качества обслуживания. Это опция добровольная, но полезная: позволяет собирать данные о различных ошибках в программном обеспечении и помогает оптимизировать устройства.

Если ранее вы пользовались смартфоном Huawei, то переносить данные с предыдущего устройства советуем с помощью приложения Phone Clone. Причем оно работает не только с устройствами Huawei, но и со смартфонами других брендов на Android или iOS. Можете также подтянуть данные из облака Huawei или просто настройте смартфон как новое устройство.

Копируйте все, что захотите – контакты, фото, видео, мобильный софт – за исключением приложений Google и банковских сервисов. Рекомендуем установить их свежими версиями напрямую из магазина Huawei AppGallery.

Установка сервисов Google

Вот мы и подошли к интересному. Huawei Pura 80 способен удовлетворить разные запросы. Устройство оснащено ярким 6,6-дюймовым экраном, обеспечивает впечатляющую автономность благодаря аккумулятору на 5170 мАч и радует набором полезных ИИ-функций. Отдельного внимания заслуживают фотосистема, которая обеспечивает реалистичную цветопередачу, умно подстраивается под условия съемки. А еще умеет создавать красивое боке в портретах и раскрывать полную светосилу для ночных кадров.

Но, приобретая новый Huawei, многие пользователи, прежде всего, задаются вопросом о работе с экосистемой Google. Вопрос закономерный, поскольку в смартфонах Huawei, включая Huawei Pura 80, отсутствуют предустановленные сервисы Google Mobile Services (Мобильные сервисы Google). Однако это не повод для беспокойства. Комбинация специальных утилит microG (микроДжи) и GBox (ДжиБокс) обеспечивает полную функциональность YouTube, Gmail, Google Картам, Google Переводчику, а также Instagram, Facebook и других приложений.

microG (микроДжи) – невидимый помощник

microG (микроДжи) – это не просто приложение, а системный плагин, который берет на себя роль посредника между операционной системой HarmonyOS и приложениями, требующими для своей работы библиотеки GMS (мобильных сервисов Google). Его ключевая задача – эмулировать необходимые сервисы, обеспечивая корректный запуск и стабильную работу программ. Главные достоинства microG (микроДжи) – это его легкость и энергоэффективность. Приложение не нагружает чрезмерно систему фоновыми процессами и не собирает данные о пользователе для их последующей отправки на серверы. А это в свою очередь положительно сказывается на автономности устройства и конфиденциальности.

Процесс установки microG (микроДжи) займет несколько секунд. Достаточно через поисковую строку Huawei AppGallery найти любое популярное приложение, которое традиционно требует GMS (Мобильные сервисы Google), например, YouTube или Gmail. Когда вы нажмете кнопку «Установить», система автоматически предложит вам установить два ключевых модуля: microG Services (микроДжи Сервисы) и microG Companion (микроДжи Компаньон).

Вам необходимо лишь подтвердить разрешение на их установку. После этого утилита работает полностью в фоновом режиме, не создавая никаких иконок на рабочем столе. Для обеспечения стабильной работы геозависимых сервисов, таких как Google Карты или приложений доставки, рекомендуется один раз зайти в «Настройки» – «Приложения» – «microG Service» (Сервис микроДжи) и предоставить утилите доступ к геолокации.

GBox (ДжиБокс) – бесшовный доступ к Google Play

В то время как microG (микроДжи) решает системные задачи, утилита GBox (ДжиБокс) выступает в роли своеобразного контейнера. Она создает внутри вашего Huawei Pura 80 изолированную среду, которая полностью имитирует среду Android с сервисами Google. Это открывает прямой доступ к магазину Google Play. GBox (ДжиБокс) полезен для тех, кто хочет пользоваться своей учетной записью Google и иметь доступ к библиотеке ранее купленных приложений и игр.

Приложение GBox (ДжиБокс) также можно скачать через магазин Huawei. Для этого в поиске Huawei AppGallery достаточно ввести «GBox» (ДжиБокс). Магазин предложит вам официальную страницу утилиты для загрузки. После установки GBox (ДжиБокс) появится на рабочем столе как отдельное приложение. А иконка Google Play будет доступна внутри. Первый запуск приведет в учетную запись Google – введите логин и пароль, как вы это делаете на любом другом устройстве. С этого момента у вас будет полнофункциональный доступ к магазину Google.

Чтобы все приложения работали быстро, стабильно и с минимальным расходом заряда батареи – важен правильный порядок действий. Рекомендуем первым делом установить и активировать microG (микроДжи). Следующим шагом должна стать установка GBox (ДжиБокс). Поскольку microG (микроДжи) уже будет работать в системе, GBox (ДжиБокс) сможет использовать его сервисы, а не создавать собственную ресурсоемкую среду эмуляции.

Финальные штрихи

После выполнения этих шагов ваш Huawei Pura 80 можно считать полностью настроенным. Все ключевые сервисы должны работать стабильно. Чтобы попасть в полное меню настроек, опустите шторку уведомлений и нажмите на значок шестеренки. Здесь вы можете подключить беспроводные наушники через Bluetooth, подобрать обои для экрана блокировки и рабочего стола, настроить мелодии звонка и уведомлений, а также организовать под себя панель управления.