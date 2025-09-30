От мобильных офисов до нейросетей. 10 приложений для продуктивной работы

Смартфоны уже используют для работы не реже, чем ноутбуки. Мы подобрали 10 приложений, которые могут стать незаменимыми в делах. С их помощью можно редактировать документы, искать интересные идеи и создавать идеальную среду для работы без привязки к одной локации.

Многие из этих приложений легко найти в магазине Huawei AppGallery. Это официальный магазин мобильного софта для устройств Huawei и не только. Установить нужные программы отсюда могут владельцы любого устройства под управлением Android версии 5.0 и выше. Скачать приложения Google на смартфоны Huawei – тоже не проблема, существует удобное и проверенное решение. Но для начала расскажем о полезных приложениях для работы, которые можно установить через Huawei AppGallery.

1. WPS Office

Это полноценный бесплатный офисный пакет для работы с документами, таблицами и презентациями. WPS Office позволяет просматривать и редактировать файлы, конвертировать таблицы и даже сканировать документы в PDF. Его ключевое достоинство – встроенный искусственный интеллект (WPS AI), который помогает генерировать и перерабатывать контент, распознавать текст и интеллектуально работать с PDF-документами.

2. Zoom

Приложение для качественных видеозвонков, которое стало привычным спутником деловых встреч, онлайн-обучения и вебинаров. Zoom предлагает множество удобных функций: демонстрация экрана, виртуальный фон для конфиденциальности, инструмент «Поднять руку» для вопросов. Это хорошее решение для поддержания личного контакта с командой и клиентами на расстоянии.

3. Офисный пакет от Google: Документы, Таблицы, Презентации

Это три отдельных, но тесно связанных приложения, которые хорошо подходят для совместной работы. Google Документы и Google Таблицы позволяют создавать, редактировать текстовые файлы и электронные таблицы, оставлять комментарии и работать над ними вместе с коллегами в режиме реального времени.

Google Презентации же дают возможность создавать эффектные слайд-шоу, форматировать текст, добавлять фигуры и показывать готовую презентацию прямо с мобильного устройства. Все три приложения могут работать без подключения к интернету, синхронизируя данные при восстановлении связи.

4. Microsoft 365 (Office)

Единая платформа, объединяющая функции таких приложений, как Word, Excel, PowerPoint и OneDrive. Она позволяет создавать и редактировать документы, работать с таблицами и презентациями, записывать идеи, создавать PDF-файлы, сканировать документы и QR-коды. Для просмотра, создания и сохранения файлов нужно войти с помощью учетной записи Майкрософт. Некоторые функции требуют подписки, но базовые возможности приложения доступны бесплатно.

5. Trip.com

Универсальный помощник для командировок. Здесь можно бронировать авиа- и ж/д билеты (в том числе в Европе и Азии), а также выбирать из миллионов отелей по всему миру. Полезные функции: карта с поиском скидок на перелеты и уведомления о статусе рейса в реальном времени.

6. Myfin.by

Это финансовый портал, который позволяет сравнивать курсы валют всех банков Беларуси, подбирать кредиты, вклады, карты и расчетные счета для бизнеса. Приложение объединяет в себе все необходимые банковские услуги, помогая принимать взвешенные финансовые решения.

7. DeepSeek

Интеллектуальный помощник на основе инновационной языковой модели. Он отличается высокой скоростью работы и широким набором функций для ответов на сложные вопросы, генерации идей и анализа текстов, помогая в учебе, работе и повседневной жизни. Что немаловажно: при работе онлайн он бесплатный и доступен в Беларуси без ограничений.

8. Canva

Универсальная творческая платформа, которая делает дизайн доступным для каждого. С помощью готовых шаблонов можно за несколько минут создать стильную презентацию, пост для Instagram и Facebook, флаеры, визитки, обложки для видео и даже логотипы.

Прелесть приложения – в его инструментах на основе искусственного интеллекта. ИИ-помощник предлагает умные предложения по дизайну, автоматически подбирает шрифты и цвета, а также помогает мгновенно генерировать оригинальные изображения и макеты по текстовому запросу. Это хороший инструмент для маркетологов, предпринимателей, блогеров и всех, кто хочет легко и быстро создавать визуальный контент, не будучи профессиональным дизайнером.

9. Яндекс Переводчик

Это приложение поддерживает перевод на более чем 100 языков мира и работает даже без подключения к интернету. Достаточно просто скачать нужные языковые пакеты. Это не просто словарь. Среди представленных в нем функций есть фотопереводчик, который умеет распознавать текст на фото и переводить его. Предусмотрен перевод веб-страниц. Читать зарубежные сайты и статьи можно прямо в приложении, не копируя текст вручную. В зарубежных поездках незаменимым помощником станет голосовой переводчик. Приложение распознает речь и озвучивает перевод.

10. Adobe Acrobat Reader

Ставшее уже стандартом приложение для просмотра и редактирования PDF-файлов. Позволяет не только читать документы, но и объединять их, разделять, защищать паролем и легко обмениваться ими. С его помощью можно подчеркивать важные места, добавлять заметки, комментарии в документе, чтобы делиться идеями с коллегами.

Как работать с сервисами Google на устройствах Huawei?

Приложения Google по умолчанию не предустановлены на новых устройствах Huawei. Но в фирменном магазине приложений Huawei AppGallery можно найти удобное решение этого вопроса: скачать приложение microG (микроДжи). Оно помогает работать с мобильными сервисами Google, добавляя соответствующий функционал в прошивку устройства. Это позволяет запускать упомянутые выше Google Документы, Таблицы и Презентации, а еще YouTube, Gmail, Google Карты и многое другое. Утилита microG (микроДжи) может устанавливаться автоматически вместе с первым поддерживаемым приложением.

Еще одна утилита из Huawei AppGallery – это Gbox (ДжиБокс). Она позволяет войти в ваш Google-аккаунт и скачивать из Google Play приложения, которые пока не доступны в Huawei AppGallery. Эти решения открывают полный доступ к нужным сервисам, обеспечивая комфортную работу на вашем устройстве. Для оптимальной работы рекомендуется сначала установить microG (микроДжи), а затем GBox (ДжиБокс), чтобы второй плагин мог использовать сервисы первого.

Не все приложения из нашей подборки хранятся непосредственно в недрах Huawei AppGallery, но установили мы их с его помощью. Дело в том, что этот магазин позволяет загружать софт не только из собственной коллекции, но и из других хранилищ тоже. Так, Zoom и три офисных приложения от Google мы скачали с платформы AppLake (ЭппЛэйк) и подключились к ним с помощью microG (микроДжи), а Canva и Adobe Acrobat Reader загрузили из Google Play через GBox (ДжиБокс). Такой подход дает возможность владельцам устройств Huawei пользоваться любым софтом, который они пожелают.

На данный момент в фирменном магазине Huawei AppGallery можно найти почти все популярные в Беларуси приложения. Среди них – мессенджеры Telegram, Viber, соцсети TikTok, VK, приложения маркетплейсов Wildberries, Ozon, площадки объявлений Куфар, интернет-магазины, такси, службы доставки и многие другие. Всего в нем размещено около тысячи приложений от локальных разработчиков Беларуси.