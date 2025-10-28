От Kufar до ZIKO: 12 белорусских приложений для шопинга в Huawei AppGallery

Онлайн-шопинг в Беларуси становится удобнее – в виртуальном магазине Huawei AppGallery представлены десятки локальных торговых площадок. Мы отобрали 12 полезных приложений для покупки одежды, парфюмерии, детских товаров и многого другого. Надеемся, наш обзор поможет найти подходящий сервис с бонусами, акциями и удобной доставкой.

Megatop Next

Обновленное приложение сети обувных магазинов Мегатоп. Оно предназначено для тех, кто хочет выбрать обувь, сумки и различные аксессуары онлайн. Предлагает каталог новинок, фильтры для выбора по параметрам. Внутри сервиса есть раздел с актуальными акциями и цифровая дисконтная карта. За покупки начисляются баллы программы лояльности.​

В Мегатоп регулярно появляются обновления, позволяющие расширить функции для поиска и оплаты товаров. Пользователям доступны специальные скидки и предложения. Так, при регистрации и при установке приложения из Huawei AppGallery по 4 ноября действует скидка 10% на первый заказ по промокоду «NEXT». Заказы можно оформлять на самовывоз из любого магазина сети.

WE ARE

WE ARE – это платформа, объединяющая различные бренды белорусских дизайнеров, что удобно, если вы совершаете сразу много покупок. Любая новинка или актуальное предложение появляется в отдельной вкладке.

Приложение управляет оповещениями, чтобы пользователь был в курсе актуальных событий и не пропустил интересные предложения среди партнеров. Доставка осуществляется по всему миру.

Именную скидочную карту можно привязать к аккаунту и скидка будет применяться автоматически, для этого нужно обратиться в техподдержку приложения.

Afashion

Онлайн-магазин, ориентированный на покупателей женской одежды и аксессуаров. Предоставляет каталог сезонных и базовых коллекций популярных мировых брендов. Приложение поддерживает мобильную бонусную программу и позволяет получить виртуальную дисконтную карту с первых покупок.​

В сервисе есть удобные фильтры, поиск по брендам, автоматические уведомления о поступлении новых коллекций, акциях и распродажах. Все достоинства онлайн-магазина доступны для пользователей Huawei AppGallery сразу после установки приложения. Осуществляется доставка по Беларуси, в Минске доступен самовывоз.

До 31 октября действует акция: при установке приложения Afashion из Huawei AppGallery предоставляется скидка по промокоду AppGallery.

ZIKO

Приложение ZIKO подходит тем, кто ищет изделия из золота, серебра, часы и аксессуары. С помощью каталога пользователь узнает о наличии товаров, их характеристиках и ценах, а оформление заказа возможно в пару кликов. Для клиентов часто действуют акции, а скидка начисляется автоматически.​

Через приложение доступны услуги по персонализации, оформлению доставки и отслеживанию статуса заказа. Приятным бонусом становится участие в акциях бренда – специальные предложения появляются в разделе уведомлений.

Белбазар24

Маркетплейс, который объединяет локальные белорусские бренды одежды, женских аксессуаров и нижнего белья. В приложении представлен подробный каталог с подборками по стилю и размерам, а менеджеры отвечают на вопросы онлайн. Покупки можно оформить на доставку по Беларуси и другим странам.​

Платформа содержит фильтры для быстрого поиска нужных товаров, отзывы покупателей и интеграцию с личным кабинетом. В разделе акций появляются сезонные скидки и предложения на ограниченный ассортимент, что повышает удобство использования.​

Кравт

Приложение ориентировано на покупку парфюмерии мировых производителей косметической продукции. В нем можно отыскать десятки тысяч наименований парфюмерно-косметической продукции и более 110 марок вплоть до именитых, среди которых Tom Ford, Dolce & Gabbana, Kilian Paris, Roberto Cavalli, Estee Lauder, Clarins и многие другие.

Пользователи приложения узнают об акциях и скидках, есть удобная навигация по разделам и возможность оформить виртуальную дисконтную карту.

ETIB Parfum

ETIB Parfum — крупная сеть парфюмерных магазинов в Республике Беларусь. В приложении доступна цифровая скидочная карта. Реализованы пуш-уведомления о новых акциях, а также возможен быстрый переход в каталог товаров на сайте сети.

Через приложение можно обратиться за онлайн-поддержкой при возникновении вопросов. Скидки и акции обновляются регулярно, все уведомления поступают на смартфон.

iParfum

Это мобильное приложение создано для клиентов сети магазинов парфюмерии iParfum. В приложении доступна цифровая скидочная карта. Также приложение помогает быть в курсе актуальных акций и специальных предложений.



Приложение полностью интегрировано с программой лояльности iParfum. Например, в честь дня рождения клиенты получают специальную скидку 20% на протяжении пяти дней до и после праздничной даты.

Kufar

Популярная в Беларуси платформа в формате онлайн-барахолки, где пользователи со всей страны размещают объявления о продаже одежды, техники, мебели и других товаров. Приложение предоставляет инструменты для фильтрации по параметрам и регионам покупки.

Покупатели и продавцы общаются напрямую, а предложения сортируются по актуальности. В разделе рекомендаций можно найти интересные лоты и оформить заказ без лишних звонков.

Помимо шопинга, в приложении также доступны другие функции. Например, раздел «Путешествия» позволяет забронировать квартиру либо отель, в разделе «Недвижимость» можно ознакомиться с каталогом выставленных на продажу квартир и домов. А с легкостью найти нужного мастера или специалиста можно в разделе «Услуги».

Детмир (Беларусь)

Приложение для пользователей в Беларуси, предназначенное для заказа детских игрушек, одежды и товаров для развития. Представлен подробный каталог, фильтры по возрасту ребенка и направлениям для досуга.

Сервис информирует о сезонных распродажах, новых поступлениях и участии в акциях сети. За покупку некоторых товаров начисляются бонусы, размер которых зависит от цены товара (до 5%). Оплачивать бонусами можно хоть всю стоимость покупки. Доставка товаров возможна по всей территории страны.

Ramonki

Приложение для покупки одежды, аксессуаров и товаров для дома от производителей Беларуси. Каталог разбит по стилям и тематике, что удобно при поиске оригинальных подарков.

Покупателю доступны фильтры, подборки и автоматические оповещения о поступлении новых товаров или снижении цены. Оформление заказа выполняется прямо через мобильный интерфейс.

Bellavka

Платформа для заказа одежды, аксессуаров и предметов интерьера от ведущих производителей Беларуси, включая Elema, Conte Elegant, Galanteya, Mark Formelle, SERGE и другие. Всего представлено более 400 брендов. В приложении реализованы категории по стилю и цене, можно отсортировать новинки или найти товары со скидкой.

Все уведомления о сезонных предложениях поступают на смартфон, а каталог регулярно дополняется новыми коллекциями. Приложение ориентировано на удобный формат онлайн-шопинга.

Заключение

Каждое приложение для шопинга в фирменном магазине Huawei AppGallery реализует собственный подход к онлайн-торговле: от специализированных маркетплейсов одежды до платформ поиска детских товаров и парфюмерии. Современные решения позволяют быстро выбирать нужные товары, получать бонусы и отслеживать акции прямо на мобильном