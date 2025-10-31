Здоровье под контролем: 8 приложений для белорусов в магазине Huawei AppGallery

Запись к врачу, поиск лекарств и результаты анализов – все это можно организовать через смартфон. Мы собрали подборку полезных для ЗОЖ приложений, доступных в Беларуси через магазин Huawei AppGallery. Они позволят сэкономить время и сделают уход за своим здоровьем удобным и системным.

Моя медицина

Приложение «Моя медицина» было создано как электронная медицинская карта, но на деле его функционал куда более широкий. С одной стороны, в нем собирается вся информация о посещениях и показателях здоровья в различных медицинских учреждениях. С другой, через него также можно записываться на прием, вызвать врача на дом, просмотреть результаты анализов и назначения специалистов.

Интерфейс удобен для любых пользователей, а все функции доступны без необходимости личного визита в регистратуру.​ Посетить свою территориальную поликлинику нужно лишь, чтобы получить логин и пин-код для начала работы с приложением.

ЛОДЭ

Пример цифровой экосистемы, которая делает медицину в Беларуси ближе к пользователю – буквально в одном приложении. Оно ориентировано на пациентов сети медицинских центров «ЛОДЭ» и позволяет управлять всеми аспектами взаимодействия с клиникой.

Приложение предоставляет возможность записаться на прием, отменить визит, оплатить услуги онлайн, а также просматривать результаты анализов и рекомендации специалистов. Кроме того, эта мобильная программа присылает уведомления о предстоящих приемах и готовности результатов анализов. Доступна идентификация пользователя по лицу и отпечаткам пальцев.

Если к телефону привязана медкарта ребенка или пожилых родителей, то в приложение вносятся и их личные карточки, что позволяет записать ребенка или родителя на прием к врачу и помогать им лучше контролировать свое здоровье.

103.by

Одно из популярных справочно-информационных приложений в Беларуси. Цифры говорят сами за себя – более 430 тыс. установок. С его помощью можно искать и сравнивать цены на лекарства по аптекам страны, фильтровать по расстоянию и находить ближайшие точки с нужными препаратами. Также приложение содержит подробные инструкции к лекарствам.​

Помимо поиска лекарств, 103.by предлагает онлайн-запись к врачу, поиск медицинских центров и санаториев.

Tabletka.by

Еще один справочно-информационный сервис Беларуси, ориентированный на поиск общей информации о медикаментах и аптеках. Приложение позволяет находить аптеки с нужными препаратами, бронировать лекарства и получать обновления о поступлениях. Удобная навигация и карта аптек делают процесс поиска быстрым и понятным.​ Что приятно – сразу видны цены, так что можно без труда выбрать подходящий вариант.

Сервис поддерживает уведомления о снижении цен и наличие аналогов препаратов. Есть даже сканер штрихкодов, который помогает узнать доступную информацию о выбранном лекарстве.

Talon.by

Talon.by предоставляет пользователям удобный способ записи к врачам через смартфон. Можно выбрать медицинское учреждение, специализацию, конкретного врача и подходящее время визита.

Интуитивный интерфейс исключает необходимость звонков и визитов в регистратуру.​ Можно выбирать между платными и бесплатными услугами.

Также в приложении можно записаться на сдачу анализов, найти подходящую аптеку – ближайшую, круглосуточную или льготную. Есть в Talon.by и справочник лекарств, который содержит их общее описание и инструкции по применению.

Есть в приложении и собственный блог с целым рядом разделов: от болезней до правильного питания.

Clatch

Современное женское приложение, предназначенное для точного и удобного отслеживания менструального цикла и овуляции. С его помощью каждая пользователь может контролировать фазы цикла, получать подсказки о фертильных днях и понимать закономерности своего организма.

Основные функции Clatch включают ведение женского календаря, а также ведение персонального дневника самочувствия и настроения. В календаре можно отмечать симптомы ПМС, изменения выделений и общее состояние здоровья.

Приложение формирует отчеты и аналитику по циклу, что помогает лучше отслеживать регулярность цикла, наблюдать динамику и при необходимости делиться данными с врачом.

Clatch обладает удобным интерфейсом, настраиваемыми уведомлениями и функцией «виртуальный помощник Клаша», который помогает советами и создает комфорт в повседневном использовании.

Huawei Health (Здоровье)

Универсальное приложение для мониторинга физического и эмоционального состояния от Huawei. Оно синхронизируется с фитнес-браслетами и смарт-часами производителя, а затем собирает с них данные о пульсе, пройденных шагах, сне, уровне кислорода в крови и других отслеживаемых показателях. В него же стекается информация о спортивных тренировках и фитнес-занятиях. Пользователь может настраивать интерфейс и следить за физической активностью, питанием и динамикой веса.​

Благодаря интеграции с экосистемой Huawei, это приложение можно назвать своеобразным умным центром управления здоровьем. Приложение поддерживает русский язык, обновляется через магазин приложений Huawei AppGallery и используется миллионами людей по всему миру, включая Беларусь.

iD BNS

Мобильное приложение iD BNS – это цифровой аналог карты застрахованного по программе добровольного медицинского страхования компании «Белнефтестрах». Оно служит полноценной заменой пластиковой карточки клиента, дополняя ее расширенным набором функций и инструментов.

Приложение предоставляет пользователям доступ к актуальной информации о страховой программе, режиме работы компании, а также контактным данным для оперативного обращения. При необходимости можно воспользоваться функцией быстрого набора номера для связи со страховой компанией и получения медицинской помощи.

Среди дополнительных возможностей: отправка электронных писем в страховую службу прямо из приложения, переход в один клик на официальный сайт и страницы компании в социальных сетях, подача онлайн-заявки на организацию медицинской помощи с прикреплением необходимых файлов.

Кроме того, iD BNS позволяет просматривать сведения о гарантийных письмах, направленных страховой компанией в медицинские организации, знакомиться с условиями страховой программы, а также напрямую писать разработчикам, чтобы сообщить об ошибках или предложить пути улучшения работы приложения.

Заключение

Все перечисленные приложения из магазина Huawei AppGallery формируют современную цифровую экосистему здоровья в Беларуси. Они охватывают разные аспекты – от грамотного самоконтроля до эффективного взаимодействия с врачами и аптечными сетями. Для пользователей устройств Huawei эти программы предоставляют легкий и безопасный способ заботы о своем здоровье, подтверждая, что будущее здорового образа жизни – в удобных и доступных мобильных решениях.

Перечисленные приложения не относятся к медицинским изделиям и не предназначены для оказания медицинской помощи.