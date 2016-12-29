"Компьютерная Газета" закрывается навсегда

Сегодня для любителей белорусской компьютерной прессы наступил печальный миг. В продажу вышел последний номер "Компьютерной Газеты", издания, увидевшего свет в феврале далекого 1995 года и, несмотря на все трудности, сложившиеся для "бумажной" прессы в последние шесть-семь лет, стабильно выходившего только "на бумаге".
До сегодняшнего дня...
Бессменный шеф-редактор "Компьютерной Газеты", Светлана Пумпур, опубликовала на последней странице 1071-го номера издания прощальное обращение к читателям, где с благодарностью упомянула авторов, появлявшихся на ее страницах в разное время, а также ее постоянных журналистов, без перерывов публиковавших в "КГ" свои материалы, на протяжении всех 22-х лет.
В том же обращении Светлана поблагодарила всех преданных подписчиков и простых читателей "КГ", которые все эти годы, каждую неделю приобретали любимую газету в киосках или же доставали ее из своих почтовых ящиков.
Так что для истинных фанатов компьютерной техники, тех, кто на протяжении последних 20-ти с лишним лет осваивал мир IT не без участия "Компьютерной Газеты" сегодня осталась последняя возможность приобрести ее финальный печатный номер.
Иван Ковалев
От автора блога: стоит добавить, что я успел опубликовать в "КГ" до закрытия всего несколько статей. В принципе, ваш покорный слуга лишь не так давно достиг такого уровня компьютерной грамотности, что смог предложить что-то полезное читателям этого издания.
Комментарии
Компьютерное издание на бумаге - атавизм. Но сайт-то остался.
Атавизм, если оно не приносит прибыли или не работает на прибыль. Будем говорить так: "Компьютерной газете" в СНГ не было равных, вплоть до её закрытия. И по долголетию и по качеству и по работоспособности избранной ими схемы.
Сайт они не развивали. Вообще, онлайн и бумага - разные виды бизнеса и очень сложно, а главное, затратно преобразовывать один вид в другой. Обычно не получается, идут потери а то и, вообще, предприятия закрываются. Очень трудно соперничать с международными агрегаторами новостей, для этого нужна хорошая бизнес-модель и деньги для её реализации.
Вообще, СМИ - это высокозатратный и высококонкурентный бизнес с очень небольшой маржой. Если работать слабо или даже посредственно - результат будет ничтожный.
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