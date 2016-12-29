"Компьютерная Газета" закрывается навсегда

Сегодня для любителей белорусской компьютерной прессы наступил печальный миг. В продажу вышел последний номер "Компьютерной Газеты", издания, увидевшего свет в феврале далекого 1995 года и, несмотря на все трудности, сложившиеся для "бумажной" прессы в последние шесть-семь лет, стабильно выходившего только "на бумаге".



До сегодняшнего дня...

Бессменный шеф-редактор "Компьютерной Газеты", Светлана Пумпур, опубликовала на последней странице 1071-го номера издания прощальное обращение к читателям, где с благодарностью упомянула авторов, появлявшихся на ее страницах в разное время, а также ее постоянных журналистов, без перерывов публиковавших в "КГ" свои материалы, на протяжении всех 22-х лет.

В том же обращении Светлана поблагодарила всех преданных подписчиков и простых читателей "КГ", которые все эти годы, каждую неделю приобретали любимую газету в киосках или же доставали ее из своих почтовых ящиков.

Так что для истинных фанатов компьютерной техники, тех, кто на протяжении последних 20-ти с лишним лет осваивал мир IT не без участия "Компьютерной Газеты" сегодня осталась последняя возможность приобрести ее финальный печатный номер.

Иван Ковалев

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От автора блога: стоит добавить, что я успел опубликовать в "КГ" до закрытия всего несколько статей. В принципе, ваш покорный слуга лишь не так давно достиг такого уровня компьютерной грамотности, что смог предложить что-то полезное читателям этого издания.