Практический опыт удаленной работы на зарубежных клиентов: как получить оплату и не стать нарушителем

Владимир Баранич, профессиональный журналист и переводчик-фрилансер

Взяв за основу последнюю часть озвучиваемой темы, следует отметить, что вступая в любые экономические отношения на территории РБ не стать нарушителем почти невозможно. Даже, как любит говорить финансовый гуру Сергей Чалый, самый безопасный вид экономической деятельности на данной территории – «тунеядство» - наказывается штрафом или помещением в бомжатник на срок до 15 дней с принудительными работами, не говоря уже о клейме «асоциального элемента», коим, согласно принятой традиции является тунеядец.



Тунеядцем в этом смысле по умолчанию является и фрилансер, человек, чья деятельность по определению не связана с формальными трудовыми отношениями. Особенно при работе на зарубежных клиентов, о чем здесь и речь.



Впрочем, формализовать отношения с бдящим за этим государством можно несколькими способами: зарегистрироваться ИПэшником, платить единовременный налог за оказание услуг, например, репетитора, или вообще зарегистрироваться ремесленником, специализирующимся, скажем по выпиливанию лобзиком или изготовлению свиных корыт. Как вариант можно просто (добровольно) платить взносы в ФСЗН, заодно нарабатывая себе стаж для пенсии.



Разобравшись с этим, можно переходить к нашим зарубежным клиентам. В эпоху глобализации их можно найти в любом уголке мира, удаленно работая хоть переводчиком, хоть журналистом, хоть репетитором тэйлонского языка, хоть программистом.



Мест для поиска работы в интернете море. Единственное условие – знание иностранных языков. Понятно, что можно работать и на российских клиентов, но там платят сущие копейки, да и своих равшанов, готовых работать за еду там с избытком, поэтому этот вариант я вообще не рассматриваю. Хотя примеры имеются. Скажем, огромная часть бульварного чтива написана литературными неграми из Беларуси. Некоторые из них очень даже известные «пісьменьнікі».



Естественно, для удаленной работы на зарубеж необходимо знать иностранные языки, как минимум английский. Знать хорошо.



Теоретически, можно даже торговать своими поделками, будучи ремесленником. Законодательство этого не запрещает. Торговых площадок, типа Ebay тоже хватает. Главный вопрос – как получать за это деньги. Собственно, это и есть сказка, до этого была присказка.



С получением денег от зарубежных клиентов как раз и проблема. Белорусское законодательство в данном случае еще в каменном веке. Что, в общем-то логично, учитывая наличие феодального подушного оброка в виде «тунеядского» сбора с отработкой барщины в случае его невыплаты. Ну и уголовной статьи о незаконной предпринимательской деятельности (чего тоже нигде в мире больше нет) никто не отменял. Поэтому получение даже честно заработанных денег может превратиться в не очень занимательный квест.



Поскольку работу на «Нашу Рашу» я не рассматриваю, то и российские квазиденьги типа «Вэбмани» или «Яндекс деньги», я тоже проигнорирую. На сегодняшний день основными международными средствами для расчетов являются PayPal, Skrill, Payoneer.



PayPal



Платежная система номер один в мире, кроме Беларуси. Для жителей РБ - это система ниппель – туда дуй, назад… нельзя. До недавнего времени жители РБ не могли даже платить через «палку». Теперь это можно, но только платить. Принимать платежи, тем более выводить их на банковский счет или банковские карты невозможно. Банковский счет или банковские карты в Республике Беларусь. В других странах, даже самых дремучих африканских, можно. Поэтому наши соотечественники прибегают к различным уловкам, автоматически становясь трансграничными правонарушителями – ибо нарушают как правила самой системы PayPal, так и стран, в которые они выводят, не говоря уже о законодательстве РБ.



Самый простой способ – тот, который использовался еще до того, как PayPal предоставил резидентам РБ возможность платежей – завести карточку/открыть банковский счет за рубежом. Скажем, в Польше или Литве. А при наличии друзей - и в США, тем более что PayPal бесплатно предоставляет карту MasterCard, с которой можно снимать деньги в любом банкомате. Но для этого нужно указать адрес, куда ее и присылают, откуда знакомые переправляют ее в РБ. Это при наличии хороших знакомых или родственников в США. Впрочем, наши умельцы научились это обходить, регистрируясь как якобы жители США на фэйковые адреса. Благо PayPal их не верифицирует, как это делают Skrill или Payoneer. Даже телефон можно указать для убедительности. Благо сервисов для заведения виртуальных номеров хватает. Например Sonetel.com, где за один доллар в месяц можно заполучить реальный номер в США и еще множестве других стран. Верификация в PayPal происходит по банковской карте или счету в банке. Вопрос в том, где их взять. Об этом ниже – в разделе о Payoneer.



Кстати, такой виртуальный номер будет полезен и просто в работе, а не только для читинга с PayPal.



Хоть у PayPal нет верификации адресов, там, как пишут на форумах, отслеживают айпишники, баня тех, кто выдает себя за тех же жителей США. Это тоже легко обходится при помощи американских прокси через программу AdvOR - аналог TOR для продвинутых пользователей. Здесь можно выбирать страну, что актуально и для маскировки под литовцев или поляков при пользовании PayPal под личиной жителей этих стран. Т.е. легального получения и вывода денег через PayPal у жителей Беларуси нет. Граждане РБ, проживающие в других странах или ведущие там бизнес, могут легально пользоваться банками тех стран, но это уже фактическая эмиграция, поэтому к теме получения денег, оказывая услуги проживая именно в Беларуси, не применима.



Skrill (ранее Moneybookers) - британская платежная система. Работает лишь с одной валютой по выбору пользователя. Используется в Европе и Азии, в США она запрещена, поскольку позволяет проводит платежи для азартных игр, что нарушает американское облико морале. Жителям ЕС еще и выдает MasterCard для снятия наличных. Давно работает с РБ, позволяя выводить средства на счета или карточки белорусских банков. Для верификации на адрес пользователя отсылается письмо с кодом, который вводится на сайте.



Payoneer – еще одна международная платежная система, работающая с тремя валютами: долларами США, евро и британскими фунтами. Ко всем счетам выдаются пластиковые карты, которые они рассылают по почте, в т.ч. и в Беларусь. Payoneer позволяет получать деньги как прямым переводом от других пользователей, так и через виртуальные банковские счета в трех валютах. Счета очень ограниченные – только для внутренних переводов в США или странах ЕС. Через обычный банковский перевод их пополнить невозможно. Позволяет выводить деньги с американского PayPal через тот виртуальный банковский счет для чисто американских расчетов. Через него же происходит и верификация пользователя со снятием ограничений по суммам. Впрочем, сам Payoneer проверяет легальность происхождения денег при первой попытке вывода на него средств с PayPal. Для этого необходимо отослать копию договора на оказание услуг, инвойса или дать ссылку на свой сайт или онлайн биржу. Верификация проходит очень долго и не всегда успешно. Payoneer изначально был рассчитан на страны третьего мира, где Беларусь стоит где-то после черной Африки. Т.е. Африка в центре Европы. С соответствующим отношением. Получить полноценную поддержку очень сложно, поэтому риски здесь достаточно велики. Судя по всему, их персонал физически не справляется с наплывом мумбаюмб.





Итак, мы дошли до самого главного – получения заработанных тяжким удаленным трудом денег. PayPal и Payoneer не подходят для легального получения денег в рамках белорусского законодательства, а поэтому не могут рассматриваться .



Skrill позволяет легально выводить деньги на белорусские банковские карточки или счета, но количество работающим с ним потенциальных клиентов весьма невелико. Skrill подходит исключительно для физических лиц – для личных счетов. ИП, как субъекты хозяйствования этим пользоваться не могут. Естественно, по итогам года необходимо будет уплатить налог.



Как еще можно получить заработанные деньги? Через банковский счет. Здесь белорусские банки тоже часто в каменном веке. Например, в Белгазпромбанке при проведении платежа платящая сторона должна указывать назначение «для зачисления на такой-то счет». Еще тот квест – знание нашими банковскими работниками иностранного языка вряд ли даст им возможность прочитать такой текст в переводе с русского, а по-русски иностранная сторона вряд ли напишет. Опять же, регулярное получение простым гражданином денег на свой счет за некие оказанные услуги может поставить гражданина в ряд нарушителей статьи УК о незаконной предпринимательской деятельности. Привет Прокопене!



Какой выход? Эмиграция или полуэмиграция – уехать совсем или заполучить статус резидента и получать деньги ТАМ. Вспомнилась классика: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо ТАМ, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы».



Для оставшихся – работать в качестве ИП. Иного варианта легальной работы на зарубежных клиентов нет. При всей дикости экономического и карательного законодательства в РБ, налоги при такой работе самые низкие в мире – 5% при упрощенной системе налогообложения. Это из плюсов. Из минусов – получение денег на банковский счет с обязательной продажей валюты. В реальности всей суммы, а не только обязательного процента, поскольку валютой деньги снять нельзя, даже использовать ее для оплаты услуг вроде членства на виртуальной бирже нельзя. Теоретически можно, но банк затребует столько бумаг, что вы сами откажетесь. Да, и банку еще нужно доказать легальность полученных денег, предоставив копии договоров и инвойсов. В переводе, понятное дело. С налоговой, как это ни странно, проще. В случае работы с иностранным клиентом им нужно не четыре бумажки (договор на оказание услуг, протокол согласования цены, счет-фактура, акт сдачи-приемки), а две – договор и инвойс (счет-фактура). Естественно, с прилагаемым переводом. Прогресс уже и в том, что в налоговой уже не требуют печатей, поскольку уже знают, что иностранцы ими не пользуются. Впрочем, это применимо к Минску. Налоговые в провинции славятся своим особым рвением к тому, что «положено иметь». Там могут и апостили переводов затребовать. Но это применимо разве что к провинции с тамошними феодальными порядками.



В столице при работе по УСН налоговой бояться не нужно. Главное не запускать ведение книги доходов и расходов и собирать в папочку указанные выше договоры и инвойсы, а также банковские выписки движения по счету.



Понятное дело, что при таком раскладе Пэйпал и прочие подобные формы расчета неприменимы. Смотрите пункт о том, где нужно прожить жизнь, чтобы не было мучительно стыдно…

Оригинал на сайте Resurs.by

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