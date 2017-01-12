Как правильно платить налог за выигрыш в интернет-казино

Онлайн-казино (или Интернет-казино) – онлайн площадки, которые предоставляют возможность участия в азартных играх физическим лицам удаленно, без фактического посещения игорного заведения. В настоящее время онлайн-казино пользуются большой популярностью за счет сокращения издержек на организацию игр, удобства пользования и отсутствия необходимости физического присутствия со стороны игрока.

В некоторых странах, например, в Российской Федерации и в Республике Беларусь, онлайн-казино запрещены, в связи с чем граждане пользуются услугами зарубежных площадок или «условно национальных» сервисов, зарегистрированных за рубежом российскими или белорусскими учредителями с наличием соответствующих лицензий в стране регистрации (в частности на Кипре).

Белорусские граждане, тем не менее, активно играют в иностранных онлайн-казино и зачастую выигрывают определенные денежные средства. Возникает вопрос: нужно ли, и если да, то как и какие налоги платить за выигрыши в онлайн-казино? Об этом KV.by рассказал Тимофей Савицкий, юридическая фирма COBALT.

Выигрыш - это доход

С точки зрения Налогового кодекса Республики Беларусь, выигрыш, полученный в иностранном онлайн-казино, является доходом, полученным от источника за пределами Республики Беларусь.

Подобные доходы облагаются подоходным налогом с физических лиц по общей ставке 13 %.

Для целей исчисления и уплаты подоходного налога физическое лицо, получившее доход от источника за пределами Республики Беларусь, предоставляет в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию по подоходному налогу до 1 марта года, следующего за отчетным (т.е. если доход был получен в 2016 году, декларация подается до 1 марта 2017 года включительно).

Физическое лицо само исчисляет налоговую базу, с которой исчисляется подоходный налог, и уплачивает причитающуюся сумму до 15 мая года, следующего за отчетным. Следует отметить, что выигрыши от онлайн-казино включаются в итоговую готовую декларацию, для них не нужно составлять какие-либо отдельные декларации, – информация о таком доходе вносится в ее соответствующий раздел.

Исчисление налоговой базы

Важным аспектом в данном процессе является правильное исчисление налоговой базы – т.е. той суммы, с которой высчитываются упомянутые 13 %. В онлайн-казино игрок может выигрывать виртуальную валюту (фишки, единицы стоимости и иное), которые можно потратить в рамках интернет-платформы или же конвертировать в безналичные денежные средства (или электронные деньги – например, WebMoney).

До тех пор, пока безналичные денежные средства (или электронные деньги) не поступили на банковский счет (электронный кошелек), невозможно говорить о возникновении налогооблагаемой базы по подоходному налогу – например, игрок может использовать выигранную в рамках интернет-платформы виртуальную валюту для последующих игр без конвертации в безналичные денежные средства или электронные деньги.

Как только такие средства поступают на счет или электронный кошелек, возникает доход и, как следствие, необходимость его включения в декларацию в качестве налогооблагаемой базы по подоходному налогу и последующей уплаты подоходного налога.

Следует понимать, что для целей налогообложения совершенно не важно, были ли безналичные денежные средства или электронные деньги обналичены – важен именно сам факт поступления на банковский счет или электронный кошелек. Кроме того, если в процессе обналичивания средств банком взимается определенный процент, налог нужно высчитывать с суммы, которая поступила на счет или электронный кошелек, а не с фактически снятых наличных денежных средств.

Для наглядности рассмотрим общую гипотетическую ситуацию:

1. Игрок, гражданин РБ, выиграл в онлайн-казино 500 фишек номиналом 10 евро;

2. Игрок решил «вывести» 100 фишек на свой счет в одном из белорусских банков, остальные фишки игрок решил оставить на платформе;

3. Онлайн-казино перечислило игроку 1000 евро;

Считаем налоги:

400 «не выведенных» фишек (4000 евро) – не облагаются подоходным налогом; 100 «выведенных» фишек (1000 евро): 13 % исчисляется от 1000 евро = 130 евро; 130 евро включаются в итоговую декларацию, декларация подается в налоговую инспекцию до 1 марта текущего года, до 15 мая данная сумма (а также любые иные причитающиеся по иным источникам дохода) уплачивается в бюджет.

Таким образом, доход полученный от выигрышей в онлайн-казино, облагается подоходным налогом по общей ставке 13 % и уплачивается в общем порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.