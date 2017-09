Какие языки программирования для чего нужны?

Пользователи Recoursia часто задаются вопросом, какой язык программирования стоит изучать. Мы подготовили краткий гид для тех, кто определяется с первым языком программирования. Хотим отметить, что он не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим – это только очень беглый взгляд на то, чем сегодня занимаются разработчики, и какой язык программирования может быть первым, а какой – нет.

C

Начнем по алфавиту. Курсов C (Си) в каталоге Recoursia не так уж и много, но тем не менее, этот язык сложно назвать страдающим от недостатка популярности. Это один из самых старых среди активно используемых сегодня в реальной практике разработки программного обеспечения алгоритмических языков. На нем разрабатывают то, что принято обозначать «низкоуровневым программированием» - драйверы устройств, компоненты операционных систем, различные управляющие приборами и встраиваемые в них программы. Спрос на специалистов по языку C не слишком велик, но достаточно стабилен, но при этом, в связи со спецификой разрабатываемых на Си программ, требования к таким программистам очень высокие. Можно с уверенностью сказать, что начинающему C-разработчику в Беларуси сегодня практически невозможно будет подыскать себе работу. При этом учить C можно и нужно, ведь большинство современных языков «выросли» именно из него. Просто нужно быть готовым к тому, что, изучая C, вы заложите фундамент для длинной и успешной карьеры, а не сможете делать какие-то прикладные решения вроде сайтов и мобильных приложений сразу.

C++

Название этого языка программирования не зря так похоже на C. C++ - это «улучшенный C», но в результате такого улучшения получился достаточно непростой в изучении и, как многие считают, и в применении язык, который, тем не менее, остается востребованным уже очень много лет. «Си плюс плюс» - это пропуск в мир разработки всего, что должно работать максимально быстро. Игры, поисковые системы, антивирусы – это только очень краткий список того, что сегодня разрабатывают с помощью C++. Обычно этот язык изучают, уже получив опыт работы с C или другим более простым в изучении языком, и в качестве первого его выбирать вряд ли стоит, особенно если ваша текущая сфера деятельности далека от математики и алгоритмов. Но если вы мечтаете делать игры, причем не мобильные тетрисы, а что-то вроде легендарных Doom, Quake и WarCraft, то учить C++ стоит. Но сначала попрограммируйте на чем-нибудь еще.

C#

Еще один потомок языка C, разработанный корпорацией Microsoft для своей платформы .NET. В отличие от C++, курсы C# подойдут и тем, кто только начинает программировать. На C# (си-шарп) сегодня создают программы для Windows, пишут Web-приложения, а кое-кто еще продолжает разрабатывать и мобильные приложения для Windows Phone, в надежде на то, что Microsoft ещё не совсем забросила свою мобильную операционную систему. Вакансий для начинающих программистов C# сегодня в Беларуси достаточно – во всяком случай, если вы хорошо освоили программирование на этом языке, то наверняка найдутся компании, готовые поручить вам более-менее простые задачи на нем. В общем, если вы хотите стабильную работу, которая достаточно неплохо оплачивается, то стать «шарпистом» - далеко не худший вариант.

Objective C

Четвертый только в нашем списке язык программирования, авторы которого вдохновлялись языком Си. Но при этом он стоит особняком от остальных «наследников Си», ведь когда-то его выбрала в качестве основного инструмента корпорация Apple. Поэтому Objective C применяется практически только для программирования под MacOS и iOS, но в связи с популярностью продуктов «яблочной компании» спрос на разработчиков, использующих Objective C, довольно высок. Впрочем, относительно недавно Apple выпустила новый язык, так что будущее Objective C выглядит не таким уж безоблачным. Да и сложность написания ПО на нем заставляет усомниться в том, что начинать изучения программирования с Objective C – хороший выбор.

Swift

На смену не всегда удобному и вызывающему немало нареканий у разработчиков Objective C компания Apple выпустила новый язык программирования – Swift. Пока что нельзя сказать, чтобы он совсем уж заменил своего предшественника в разработке под iOS и MacOS, но популярность Swift во всех рейтингах стабильно растет, в то время как популярность Objective C так же стабильно падает. Так что если вы хотите программировать под Apple-устройства, вполне можно сразу садиться за изучение Swift, не тратя время на Objective C.

PHP

Некогда самый популярный язык для написания сайтов и Web-приложений, сегодня PHP уже выглядит несколько устаревшим, особенно когда речь заходит о больших проектах для международных рынков.

Тем не менее, благодаря простоте освоения и большому количеству небольших проектов, PHP можно рекомендовать в качестве первого языка для изучения даже тем, кто не имеет ни малейшего представления о программировании вообще. Карьерные перспективы у PHP-разработчиков пока что тоже достаточно неплохи, потому что существует большое количество проектов, ранее уже написанных на PHP, и нуждающихся, как минимум, в поддержке. Хотя при этом зарплата даже у высококвалифицированного PHP-разработчика будет ниже, чем у его коллеги, имеющего аналогичный по продолжительности работы, но использующего C++ или Java.

Java

Второй по популярности язык программирования в мире, который применяется так же широко, как C++, но не имеет большинства его недостатков. Java – это и разработка больших высоконагруженных продуктов для больших транснациональных компании, и небольшие приложения и игры для Android. Программисты, пишущие код на Java, востребованы во всем мире, и Беларусь – не исключение. При этом Java уже много лет остается одной из самых хорошо оплачиваемых массовых специальностей для разработчиков. При этом вероятность того, что в обозримом будущем Java исчезнет из списка востребованных специальностей, ничтожно мала. Правда, и цена за эти преимущества достаточно высока: для изучения Java вам потребуется гораздо больше времени и усилий, чем для изучения того же PHP. Но и отдача будет высокой.

JavaScript

Этот язык часто путают с Java, и неудивительно – когда-то название ему выбрали на волне популярности платформы Java, и с тех под JavaScript постоянно борется за звание настоящего языка. Сегодня, кажется, это уже в прошлом, потому что именно JavaScript – самый популярный язык программирования в мире. Своей популярностью он обязан, конечно, развитию Web, ведь именно JavaScript используется для написания Front-end (браузерной части) всех тех интерактивных Web-приложений, которые сделали браузер таким же рабочим инструментом, как Word, Excel и тысячи других традиционных приложений для Windows. Но сегодня JavaScript (часто пишут сокращенно JS) используется и для серверного программирования, и количество новых сфер применения этого языка растет буквально с каждым годом. При этом порог вхождения в профессию здесь заметно ниже, чем в случае с Java, а зарплаты могут быть часто на том же уровне. С уверенностью можно сказать, что JavaScript сегодня – один из лучших языков для старта карьеры программиста.

Python

Еще один достаточно универсальный и относительно несложный для изучения язык. Python (он же питон, читается как «пайтон») прочно утвердился в очень и очень перспектиной области, которую называют data mining. Если говорить упрощенно, то так называют применение различных данных, накопленных в бизнесе, для поиска скрытых закономерностей спроса и возможностей развития бизнеса. Но Python также активно используется для написания Web-сервисов, серверной части многопользовательских игр и многих других задач. Спрос на Python-разработчиков довольно быстро растет, поэтому если вы решите изучать этот язык программирования, то вряд ли прогадаете.

R

В отличие от «питона», этот язык заточен исключительно под анализ данных, что естественным образом сказывается на его распространенности и востребованности у работодателей. Правда, и платить узкому специалисту по R, видимо, будут больше, чем «питонисту», но попробуйте еще найти подходящую вакансию! В общем, курсы R будут полезны, если вы работаете в сфере анализа данных, и хотите освоить полезный навык. Начинать же карьеру программиста с такого специфического языка вряд ли будет разумным решением.

Scratch

В общем-то, Scratch – это даже не язык, а среда визуального программирования, придуманная для обучения программированию детей. Поэтому 99% курсов Scratch адресованы детям довольно юного возраста, и если вы уже к ним не относитесь, то себе посмотрите что-то другое. Если же у вас есть ребенок, которому 7-12 лет, то курсы Scratch – отличный вариант, чтобы заинтересовать его программированием. Кстати, здесь у нас есть еще подборка отличных советов, как заинтересовать ребенка программированием.

Ruby

Один из достаточно популярных языков Web-программирования, который, в прочем, на белорусском рынке труда не всегда способен обеспечить своего носителя топовым по заработной плате рабочим местом. Курсы Ruby вряд ли стоит изучать для освоения первого языка программирования, потому что с высокой долей вероятности поиски работодателя затянутся, ведь вакансии для junoir’ов на Ruby появляются довольно редко.

Delphi

Еще пять-семь лет назад именно Delphi был стандартным первым языком программирования - еще бы, ведь язык Pascal, который является предшественником Delphi, и был придуман для обучения школьников и студентов программированию. Но для реальной жизни Delphi уже подходит из рук вон плохо, поскольку программирование на нём оплачивается заметно ниже среднего, а новых крупных проектов на этом языке вы не найдете. Поэтому рекомендовать курсы Delphi начинающим программистам в наши дни уже вряд ли стоит.

ActionScript

Ещё один язык из славного прошлого – ActionScript был (да и остается) языком платформы Adobe Flash, на которой еще недавно была написана половина игр для Web. Сегодня уже Flash – это пережиток прошлого, и ActionScript тоже нужен разве что для поддержки всего того, что было раньше написано на Flash’е.

VBA

Язык программирования макросов для пакета Microsoft Office. VBA расшифровывается как Visual Basic for Applications, и используется для автоматизации рутинных действий в офисных пакетах. Так что если ваша работа тесно связана с Word и Excel, то курсы VBA будут полезны, но программистов на VBA на рынке труда никто не ищет, и вряд ли будет искать в обозримом будущем.

1C

Язык программирования для одноименной бухгалтерской платформы. Специалисты по программированию на 1С сегодня нужны не только в ИТ-компаниях; практически каждая крупная организация имеет в своем штате сегодня 1С-программистов. Так что курсы программирования 1С – хороший вариант для тех, кто не очень близок с английским языком, но при этом хочет работать в ИТ-сфере.

---

Давайте подытожим то, что написано выше. Если вы решили учить программирование сегодня, то самое перспективное – это JavaScrip, Java, Python, 1С, Swift и C#. Но, конечно, это не значит, что остальные языки второсортные или неподходящие. Помните, главное – это стремление к цели и упорный труд, которые обязательно будут вознаграждены по достоинству.