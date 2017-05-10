Стартап-школа Брест

Большинство начинающих бизнесов задаются одинаковыми вопросами: зачем вообще начинать, как запуститься, как подобрать команду, как решать конфликты и что делать с успехами? О бизнесе и его развитии с момента открытия и пойдёт речь на следующем занятии Стартап-школы Брест, 17 мая.

Тема встречи: "История одной компании: ключевые этапы развития бизнеса". Своим опытом поделится Александр Орешкевич - основатель и директор IT-компании RedNavis.

В программе встречи:

Причины открытия бизнеса. Почему и зачем, чем это лучше просто 8ч в день наемным программистом?

Основные проблемы на этапе открытия. Поиск первого проекта, формирование команды, поиск офиса, юридические аспекты открытия бизнеса в Беларуси;

Первые конфликты в команде и их решение. Поиск и подбор кандидатов, HR management;

Первый неудачный проект, судебные разбирательства, решение конфликтов между Исполнителем и Заказчиком;

Переживание кризисной ситуации, сжатие до размера компании в 2 человека, потеря основных заказчиков и увольнение основных сотрудников;

Поиск новых проектов и разработчиков, рост до 15+ человек и конкуренция на мировом рынке разработки ПО;

Новый офис, новая стратегия, новые люди, новые проекты;

ПВТ: плюсы и минусы;

Формат занятия - живое выступление эксперта, встреча-беседа.

Ждем вас в среду, 17 мая, в 18.00 в Брестском местном фонде регионального развития по адресу: ул. Дзержинского, 50, к. 41.

Оргвзнос за участие в занятии - 14 руб., для студентов - 10 руб.

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