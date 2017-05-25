Linux Vacation / Eastern Europe – 2017

13-я международная конференция разработчиков и пользователей свободного ПО “Linux Vacation / Eastern Europe” пройдет 22-25 июня под Гродно (Беларусь).

Мероприятие объединяет общение и отдых специалистов и энтузиастов в области свободного ПО, включая платформу GNU/Linux, но не ограничиваясь ею.

Организаторы LVEE – члены Минской группы пользователей Linux и другие активные участники сообщества open source. Конференция проходит на турбазе посреди лесного заказника, поэтому для участников предусмотрена централизованная доставка из Минска к месту проведения конференции и обратно. Кроме того, участники, добирающиеся личным транспортом, традиционно используют вики-раздел сайта конференции для приглашения попутчиков.

Формат конференции включает главным образом доклады и краткие выступления ; возможны также круглые столы, workshop’ы и код-спринты. В тематику докладов входит разработка и сопровождение свободного ПО, внедрение и администрирование решений на основе свободных технологий, особенности использования свободных лицензий. Конференция охватывает широкий круг платформ – от рабочих станций и серверов до встраиваемых систем и мобильных устройств.

Несмотря на относительно неформальный характер мероприятия, оргкомитет предоставляет докладчикам конференц-зал и все необходимое звуковое и проекционное оборудование (в т.ч. для той части докладов, которая проходит на открытом воздухе). К началу конференции планируется издание печатного сборника тезисов. Видео докладов, а также тезисы и презентации в последствии выкладываются на сайте конференции.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конференции не позднее *11 июня*. Докладчикам необходимо представить не позднее *5 июня* тезисы докладов, воспользовавшись механизмом онлайнового редактирования и рецензирования тезисов на сайте. Рекомендуется также ознакомиться с правилами оформления и подачи тезисов и доступными на сайте материалами прошлых конференций.

Оргкомитет приглашает заинтересованные компании стать спонсорами мероприятия. Список IT-компаний, выразивших желание оказать поддержку LVEE 2016, на текущий момент включает SaM Solutions, EPAM Systems, ITS Partner, Wargaming, MyCloud.by, hoster.by.

Мероприятие некоммерческое; однако для участия требуется взнос на проживание, питание и различные приятные мелочи. Докладчики, а также представители спонсоров и прессы освобождаются от уплаты этого взноса