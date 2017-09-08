Scrum+Kanban. Planning & Time Management

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Дата проведения: 

14.09.2017

Место проведения: 

Бесплатно

14 сентября в Гродно пройдет митап «Scrum+Kanban. Planning & Time Management».

В ходе митапа участники: 

  • узнают что такое Agile, а также поймут различия между Scrum и Kanban;
  • познакомятся с условиями и практиками внедрение Agile в организации;
  • узнают как эффективно планировать работы на командном уровне, на уровне проектов, и на уровне портфолио;
  • получат много интересной информации и возможность задать вопросы гуру Agile.

Спикер Андрей Красовский, сертифицированный SCRUM Master, Certified Product Owner, Certified Scrum Professional. 

В его профессиональной копилке: 

  • 12+ опыта работы в ИТ-сфере;
  • 20+ завершенных проектов в качестве менеджера;
  • 100+ проектов, в оценке которых принимал участие в качестве эксперта;
  • cегодня Андрей работает в знаменитой компании Targetprocess, которая разрабатывает одноименную собственную систему управления проектами, используемую более чем в 6500 команд по всему миру. 

Предварительная регистрация – по ссылке

Стоимость участия: бесплатно

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