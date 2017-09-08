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14 сентября в Гродно пройдет митап «Scrum+Kanban. Planning & Time Management».
Спикер Андрей Красовский, сертифицированный SCRUM Master, Certified Product Owner, Certified Scrum Professional.
Дата проведения:
14.09.2017
Место проведения:
Бесплатно
14 сентября в Гродно пройдет митап «Scrum+Kanban. Planning & Time Management».
В ходе митапа участники:
- узнают что такое Agile, а также поймут различия между Scrum и Kanban;
- познакомятся с условиями и практиками внедрение Agile в организации;
- узнают как эффективно планировать работы на командном уровне, на уровне проектов, и на уровне портфолио;
- получат много интересной информации и возможность задать вопросы гуру Agile.
Спикер Андрей Красовский, сертифицированный SCRUM Master, Certified Product Owner, Certified Scrum Professional.
В его профессиональной копилке:
- 12+ опыта работы в ИТ-сфере;
- 20+ завершенных проектов в качестве менеджера;
- 100+ проектов, в оценке которых принимал участие в качестве эксперта;
- cегодня Андрей работает в знаменитой компании Targetprocess, которая разрабатывает одноименную собственную систему управления проектами, используемую более чем в 6500 команд по всему миру.
Предварительная регистрация – по ссылке.
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