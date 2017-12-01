Wargaming + Exposit Meetup

Дата проведения:
18.12.2017
Место проведения:
Бесплатно
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Спикеры и доклады:
2. Станислав Сташкевич. Эксперт в машинном обучении.
3. Наталья Петроченко. Дизайнер-визуализатор и ценитель прекрасного, богиня красоты данных.
4. Костин Андрей. Суровый руководитель разработки. Знает о танках больше, чем сама Биг дата.
5. Игорь Колобов. Вдыхает жизнь в алгоритмы и заставляет данные работать на компанию.
18 декабря приглашаем на митап со спикерами из Wargaming.
Спикеры и доклады:
1. Вероника Смирнова. Пифия в Wargaming.
Тема: «Будущее уже наступило: Big Data & AI вокруг нас».
2. Станислав Сташкевич. Эксперт в машинном обучении.
Тема: «Machine learning: практическое применение».
3. Наталья Петроченко. Дизайнер-визуализатор и ценитель прекрасного, богиня красоты данных.
Тема: «Правильная визуализация данных помогает принимать правильные бизнес-решения».
4. Костин Андрей. Суровый руководитель разработки. Знает о танках больше, чем сама Биг дата.
Тема: «Архитектура Big Data с «нуля»: практические советы».
5. Игорь Колобов. Вдыхает жизнь в алгоритмы и заставляет данные работать на компанию.
Тема: «Как BigData изменила Wargaming».
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