Wargaming + Exposit Meetup

18 декабря приглашаем на митап со спикерами из Wargaming.

Спикеры и доклады:

1. Вероника Смирнова. Пифия в Wargaming.

Тема: «Будущее уже наступило: Big Data & AI вокруг нас».

2. Станислав Сташкевич. Эксперт в машинном обучении.

Тема: «Machine learning: практическое применение».

3. Наталья Петроченко. Дизайнер-визуализатор и ценитель прекрасного, богиня красоты данных.

Тема: «Правильная визуализация данных помогает принимать правильные бизнес-решения».

4. Костин Андрей. Суровый руководитель разработки. Знает о танках больше, чем сама Биг дата.

Тема: «Архитектура Big Data с «нуля»: практические советы».

5. Игорь Колобов. Вдыхает жизнь в алгоритмы и заставляет данные работать на компанию.

Тема: «Как BigData изменила Wargaming».

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Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Гродно, улица Максима Горького, 1/3