Reactive Programming – Join Talk

14 декабря в Минске пройдет «реактивный» Java-ивент. Олег Докукаиз Киева (Senior Software Engineer в Levi9 IT Services, CTO в SmartSteamShop) приедет поделиться своим опытом в области reactiveprogramming.

Итак, «реактивный» спикер Олег Докука – это человек, влюбленный в разработку. Последователь Java и смежных технологий с шестилетним опытом создания софта. Работает по принципу “fail fast, learn fast”, поэтому часто экспериментирует с новыми фреймворками и архитектурами. Вдохновляется красивым кодом и дизайном приложений. Последнее время активно защишает реактивное программирование как основной подход в разработке реактивных систем. В свободное время пишет книгу "Reactive Programming inSpring 5.0".

Доклад Refactor to Reactive with Spring 5 and Project Reactor

«Вот и прошло 2 месяца со дня релиза Spring Framework 5.0, который принес нам много захватывающих улучшений и возможностей. Но, несмотря на полный спектр обновлений, наиболее ярким новшеством, конечно же, является Spring WebFlux. Здесь новая модель реактивного программирования с использованием Project Reactor 3 в сочетании с WebFlux открывает новые возможности для нас, разработчиков, в построении реактивных систем. Как начать применять эти примечательные технологии на своем проекте, о чем нужно помнить во время миграции и многое другое вы узнаете на предстоящем докладе Refactor to Reactive With Spring 5 and Project Reactor».

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Купревича 1/2, к. 401