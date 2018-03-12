UX prototyping: New Principles & Tools

Существует множество подходов к созданию UI и UX-прототипов и еще больше инструментов для того, чтобы реализовать и продемонстрировать прототип команде, клиенту, инвестору, маме.

Из новомодных веяний можно выделить усиливающееся слияние прототипирования и разработки. Предлагаю обсудить перспективы этого тренда и разобраться в пока еще не очень распространенных инструментах, таких как Fuse Tools, Framer.js, Alva и немногих других.



Приглашаем на встречу 20 марта как бизнес-аналитиков и UX-дизайнеров, так и разработчиков, чтобы узнать, какое светлое будущее нас ожидает (или нет).



Хедлайнер: Илья Захаров – бизнес-аналитик

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Гродно, ул. Горького, 1