B.E.E.R: день системного администратора

27 июля 2018 года в Минске пройдет мероприятие для системных, devops, сетевых и многих

иных IT-инженеров, а также для всех, кому интересна тематика системного инженеринга и технологий.

Форум (конференция) — мероприятие, которое дает возможность встречаться за пределами чатов, специализированных форумов. Мы создаем возможность лично познакомиться с признанными экспертами и технологиями. B.E.E.R — просто хороший повод пересечься с коллегами из разных городов и стран в день системного инженера. Мы собираем актуальные технологии и решения, независимо от происхождения.



В прошлом году на мероприятии рассматривали темы открытых технологий контейнеризации Docker, тренды антивирусной зашиты от Eset, а так же резервного копирования от Veritas и Veeam. Примеры внедрения аппаратных решений от ведущих вендоров мира, и многие иные темы и вопросы которые обсуждались как в прямом диалоге, так и в кулуарах.



Мы привлекаем доклады и докладчиков инженерной тематики с практическим опытом и применением.

Цель мероприятия развивать инженерное сообщество и персонально каждого.

Организаторы B.E.E.R – открытое сообщество системных инженеров, а также активные члены

сообщества из других городов, волонтеры.

Формат мероприятия включает доклады, краткие выступления, workshop’ы - стендовые представления вендоров. В распоряжении участников конференц-зал, оснащенный всем необходимым.



B.E.E.R объединяет общение и отдых специалистов и энтузиастов в области системной инженерии (администрирования). Мероприятие некоммерческое. Представители интеграторов и вендоров допускаются только при партнерской поддержке мероприятия.



Начало мероприятия в 12:00, ориентировочное окончание в 18:00. Участие - бесплатное, для участия требуется регистрация.