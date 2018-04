RubyC-2018

RubyC - европейская конференция, посвященная Ruby, Rails и смежным технологиям.

Организатор, компания Svitla Systems, ежегодно собирает в Киеве около 400 участников из Украины, Европы и стран СНГ. В 2018 году конференция состоится в шестой раз, 2-3 июня в Конференц-зале отеля «Русь».

В этом году двухдневная программа включает 14 докладчиков из США, Германии, Великобритании, Сербии, Италии, Украины и Польши!

Билеты уже в продаже, при покупке более двух билетов – скидка 10%.

Charles Nutter: JRuby in 2018: Building, Deploying, and Scaling Your Apps

Andrzej Krzywda: From Post.create to PostPublished.new

Nick Sutterer: Enterprise Ruby - Let’s Talk Business!

Duana Stanley: The Art of Technical Decision Making

Paolo Perrotta: Machine Learning Explained to Humans

Tobias Pfeiffer: Where do Rubyists go?

Tim Rogers: Miles more maintainable: building APIs with the middleware pattern

Artur Hebda: Code is not important... or is it?

Иван Немытченко: Rails hurts, because you're using it wrong. Let's fix that.

Сергей Кукунин: Clean architecture that harms your code

Ирина Заяц: Adventures in the World of (Algorithmic) Complexity

Владислав Гесаль: Authentication in Single Page Applications

Виктор Шепелев: A tale of query languages. Is GraphQL The Chosen One?

Владимир Воробьев: The Clean Architecture: How to Grow From Startup to Enterprise

RubyC-2017 выражает огромную благодарность Золотым Спонсорам: MLSDev, Toptal, Railsware, и Ruby Спонсору - RubyGarage и Carwow.

