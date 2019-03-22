Спонсорская помощь в IT. Мастер-класс для руководителей

Хотите оказывать спонсорскую помощь и не знаете, что можно, а что нельзя? Кому оказать, а кому - отказать? Не знаете, какие налоги надо платить при оказании спонсорской помощи и какие оформлять документы?

Приходите 9 апреля (вторник) в 19:00 на мастер-класс от “Делай Свое Дело”. Вместе с нашими партнерами мы расскажем, что это и как быть.

Программа мастер-класса:

18.30 - 19.00 - Сбор и регистрация участников.

19.00 - 19.40 “Что такое спонсорская помощь и кому она может быть оказана. Документы при оформлении получения спонсорской помощи.”

Александр Степаненко, Legaltax.

19.40 - 20.20 “Налоги при спонсорской помощи у спонсора и у получателя. Особенности налогообложения резидентов ПВТ при оказании спонсорской помощи.”

Маргарита Новосельцева, Делай Свое Дело.

20.20 - 21.00 “Ваша эффективная КСО-стратегия: как сделать ее корпоративной, социальной, ответственной и устойчивой.” Алена Мельченко.

21.00 - 21.30 - Ответы на вопросы.

Стоимость: 15 руб. Купить билет.