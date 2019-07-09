Микита Микадо о карьере в ИТ

В прошлом году Микита предложил стипендию на обучение людям, которые хотят получить работу в ИТ. Он попросил предпринимателей и менторов поддержать начинающих программистов и запустил хэштег #войтивайти.

Эта инициатива вызвала большой интерес в ИТ-сообществе. Также отметим, что компания PandaDoc, которую основал Микита, имеет репутацию привлекательного работодателя в среде ИТ-специалистов Беларуси.

О чем пойдет речь на встрече? Конечно, о карьере в ИТ! О том, что, как, когда и где нужно делать, чтобы стать ценным специалистом в отрасли.

А еще о том, что совсем необязательно быть программистом, чтобы войтивайти

Приглашаем на встречу студентов ИТ-специальностей, начинающих программистов, тестировщиков, бизнес-аналитиков, менеджеров и вообще всех, кто так или иначе решил связать свою жизнь с ИТ. А также всех, кому интересно послушать Микиту и задать ему вопросы.

Как попасть на встречу? Просто зарегистрируйтесь:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7M2ZNuZC-V_kGV43byOI1omNPJM1O1rLKSKTywsrI51auHw/viewform?fbclid=IwAR3xAZXG2EeZjdWE04QYQSwzIFOEkY6dBBMsze9NgbCnRkIPizMogeGNbh4