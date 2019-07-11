Международный Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг КЦ. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. Вокруг Безопасности»

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10 сентября Минск встретит главное событие регионального ИКТ-рынка – Международный Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. Вокруг Безопасности» (или BIT-2019). Это уникальное отраслевое мероприятие, отличающееся комплексным подходом, качеством информационного наполнения и неповторимой атмосферой, соберет лучших представителей ИКТ-сообщества и бизнес-среды региона.
На Форуме вы сможете услышать следующие интересные выступления:
- «Решения Seagate - для безопасности Вашего бизнеса», Анна Рыжкова, старший региональный представитель в странах СНГ и Балтии, Seagate
- «Synology - всё включено!», Александр Волк, зам.директора по развитию бизнеса, Softprom by ERC, Synology
- «Видеоконференцсвязь от Yealink для высокоэффективного бизнеса», Виктор Левчук, руководитель представительства в РБ, АйПиМатика
- «QNAP - технологические тренды внутри NAS», Александра Свистунова, Региональный менеджер по СЗФО, QNAP
- «ЦОД IBA Group - практика оказания услуг», Юрий Гайс, директор ЦОД, IBA Group
- «Опыт эксплуатации 1С-систем в публичном облаке», Сергей Чуканов, директор по развитию, ИТ-ГРАД
- «Новое поколение ибп от лидера рынка Schneider Electric», Виталий Недбайло, системный инженер, Schneider Electric
- «Продажи или лояльность. Эффективный емейл-маркетинг», Надежда Балакина, руководитель отдела маркетинга, enKod
Также вы сможете напрямую пообщаться с представителями таких компаний, как Synology, Seagate, QNAP Systems Inc, АйПиМатика, ИТ-ГРАД, enKod, IBA Group, Schneider Electric и другими.
Информация постоянно обновляется и вы можете следить за ней на сайте Форума.
В течение всего времени проведения Форума будет действовать выставка, где посетители смогут ознакомиться с новейшими разработками, увидеть их воплощение в реальных продуктах, живые демонстрации и инсталляции.
Одна из самых ценных составляющих Форума - это общение партнеров и посетителей, возможность задать наболевшие вопросы непосредственно представителям ведущих производителей оборудования и ИТ-решений, поставщикам и экспертам, получения большого количества полезных деловых контактов.
А для того, чтобы общение протекало неформально, в дружеской обстановке, посетителей BIT-2019 кроме деловой части ждет розыгрыш ценных призов и нетворкинг.
Внимание! Количество мест ограничено - спешите занять лучшие из них на BIT-2019.
Все, что касается BIT-2019 в Минске, можно найти на официальном сайте мероприятия .
Дата: 5 сентября
Город: Минск
Web-сайт: https://minsk-2019.ciseventsgroup.com/?utm_marker=IP19KV
Адрес: Гостиница «IBB», пр-т Газеты Правда, 11
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