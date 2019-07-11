Международный Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг КЦ. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. Вокруг Безопасности»

10 сентября Минск встретит главное событие регионального ИКТ-рынка – Международный Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. Вокруг Безопасности» (или BIT-2019). Это уникальное отраслевое мероприятие, отличающееся комплексным подходом, качеством информационного наполнения и неповторимой атмосферой, соберет лучших представителей ИКТ-сообщества и бизнес-среды региона.

На Форуме вы сможете услышать следующие интересные выступления:

«Решения Seagate - для безопасности Вашего бизнеса», Анна Рыжкова, старший региональный представитель в странах СНГ и Балтии, Seagate

Анна Рыжкова, старший региональный представитель в странах СНГ и Балтии, Seagate «Synology - всё включено!», Александр Волк, зам.директора по развитию бизнеса, Softprom by ERC, Synology

Александр Волк, зам.директора по развитию бизнеса, Softprom by ERC, Synology «Видеоконференцсвязь от Yealink для высокоэффективного бизнеса», Виктор Левчук, руководитель представительства в РБ, АйПиМатика

Виктор Левчук, руководитель представительства в РБ, АйПиМатика «QNAP - технологические тренды внутри NAS», Александра Свистунова, Региональный менеджер по СЗФО, QNAP

«ЦОД IBA Group - практика оказания услуг», Юрий Гайс, директор ЦОД, IBA Group

Юрий Гайс, директор ЦОД, IBA Group «Опыт эксплуатации 1С-систем в публичном облаке», Сергей Чуканов, директор по развитию, ИТ-ГРАД

«Новое поколение ибп от лидера рынка Schneider Electric», Виталий Недбайло, системный инженер, Schneider Electric

«Продажи или лояльность. Эффективный емейл-маркетинг», Надежда Балакина, руководитель отдела маркетинга, enKod

Также вы сможете напрямую пообщаться с представителями таких компаний, как Synology, Seagate, QNAP Systems Inc, АйПиМатика, ИТ-ГРАД, enKod, IBA Group, Schneider Electric и другими.

Информация постоянно обновляется и вы можете следить за ней на сайте Форума.

В течение всего времени проведения Форума будет действовать выставка, где посетители смогут ознакомиться с новейшими разработками, увидеть их воплощение в реальных продуктах, живые демонстрации и инсталляции.

Одна из самых ценных составляющих Форума - это общение партнеров и посетителей, возможность задать наболевшие вопросы непосредственно представителям ведущих производителей оборудования и ИТ-решений, поставщикам и экспертам, получения большого количества полезных деловых контактов.

А для того, чтобы общение протекало неформально, в дружеской обстановке, посетителей BIT-2019 кроме деловой части ждет розыгрыш ценных призов и нетворкинг.

Внимание! Количество мест ограничено - спешите занять лучшие из них на BIT-2019.

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!

Все, что касается BIT-2019 в Минске, можно найти на официальном сайте мероприятия .

Дата: 5 сентября

Город: Минск

Web-сайт: https://minsk-2019.ciseventsgroup.com/?utm_marker=IP19KV

Адрес: Гостиница «IBB», пр-т Газеты Правда, 11