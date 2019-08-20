Дата проведения:
Место проведения:
Центр карьеры Академии ШАГ приглашает всех, кто мечтает стать программистом на бесплатный семинар "Приключения начинающего Java программиста".
23 августа, в 19.00 ждем вас на Карла Маркса,32
Вход по регистрации: https://docs.google.com/
Семинар для вас проведет Java разработчик Артем Болбас, наш выпускник, который сам прошел путь от "нулевого" знания программирования до успешного трудоустройства в ИТ-компанию. Артем расскажет вам, как это было - войти в ИТ и даст полезные рекомендации будущим программистам.
О чем будет семинар:
1. Кто я такой, чем занимался и кем работал до ИТ
2. Почему я пошел учиться на Java программиста
3. Как я учился на курсах по Java
4. Поиск работы, собеседования, отказы - мой опыт и выводы
5. Первая работа Java программистом. И что я понял.
6. Честно отвечу на все ваши вопросы (любые).
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