Центр карьеры Академии ШАГ приглашает всех, кто мечтает стать программистом на бесплатный семинар "Приключения начинающего Java программиста".

23 августа, в 19.00 ждем вас на Карла Маркса,32

Вход по регистрации: https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSeJu2ra8gzoXBAeCluIs p-CeNWC_vjwwj-QsmP6O-9sfkv 6yA/viewform

Семинар для вас проведет Java разработчик Артем Болбас, наш выпускник, который сам прошел путь от "нулевого" знания программирования до успешного трудоустройства в ИТ-компанию. Артем расскажет вам, как это было - войти в ИТ и даст полезные рекомендации будущим программистам.

О чем будет семинар:

1. Кто я такой, чем занимался и кем работал до ИТ

2. Почему я пошел учиться на Java программиста

3. Как я учился на курсах по Java

4. Поиск работы, собеседования, отказы - мой опыт и выводы

5. Первая работа Java программистом. И что я понял.

6. Честно отвечу на все ваши вопросы (любые).