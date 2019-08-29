VRP Tech Talks in Brest

Самая ценная валюта в мире - время. Мы ищем способы, как его сэкономить, чтобы потратить на самое важное.

Более 20 лет VRP Consulting ищет и находит нужные решения для сложных бизнес-задач клиента и рутинных процессов внутри компании.

На конференции мы поделимся реальными кейсами, опытом, болью наших экспертов и координатами, где лежат те самые препятствия, которые отдаляют нас от цели.

Для кого:

разработчики c любым опытом, которые интересуются технологиями Salesforce, Java, JS, Heroku.

проектные менеджеры, тимлиды, владельцы бизнеса.

На конференции:

поговорим об Agile и узнаем, почему даже с ней на проекте всё может пойти не так;

поделимся успешным опытом автоматизации рутины с помощью Java-приложения на Heroku и покажем, как оно работает;

расскажем, что такое Lightning Out: как, где и зачем его использовать вместе с Lightning Web Components.

Программа докладов:

Lightning Out: use your Salesforce Components across the web

спикер - Дмитрий Пальчук, Salesforce Developer

Дима расскажет:

о LWC и новых возможностях для разработчиков.

как, где и зачем использовать LWC вне Salesforce.

как Lightning Out открывает второе дыхание Lightning-компонентам.

Project management best practices: The Price of Agile

спикер - Дэвид Вильчинский, Project Manager

После выступления Дэвида вы получите ответы на вопросы:

почему наши проекты не всегда идут по плану и как избежать провалов?

как мировые бренды управляют своим успехом с помощью Agile.

Agile - панацея от неудач на проектах или сложный путь не для всех?

Heroku Platform: VRP Task Validator app

спикер - Ричард Зенкевич, Salesforce Developer

Ричард Зенкевич расскажет и покажет:

как автоматизировать процессы с помощью Java-приложения, развернутого на Heroku;

как созданное интернами VRP приложение “Task Validator” за несколько секунд проверяет объемный код учащихся онлайн-курсов.

Кроме полезных и интересных выступлений вас ждут подарки, конкурсы от организаторов, фуршет, новые знакомства и приятные впечатления!

Проведите эти два полезных 2 часа с нами! Регистрируйтесь по ссылке.

Количество мест ограничено!