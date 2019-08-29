VRP Tech Talks in Brest

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Самая ценная валюта в мире - время. Мы ищем способы, как его сэкономить, чтобы потратить на самое важное.
Более 20 лет VRP Consulting ищет и находит нужные решения для сложных бизнес-задач клиента и рутинных процессов внутри компании.
На конференции мы поделимся реальными кейсами, опытом, болью наших экспертов и координатами, где лежат те самые препятствия, которые отдаляют нас от цели.
Для кого:
- разработчики c любым опытом, которые интересуются технологиями Salesforce, Java, JS, Heroku.
- проектные менеджеры, тимлиды, владельцы бизнеса.
На конференции:
- поговорим об Agile и узнаем, почему даже с ней на проекте всё может пойти не так;
- поделимся успешным опытом автоматизации рутины с помощью Java-приложения на Heroku и покажем, как оно работает;
- расскажем, что такое Lightning Out: как, где и зачем его использовать вместе с Lightning Web Components.
Программа докладов:
Lightning Out: use your Salesforce Components across the web
спикер - Дмитрий Пальчук, Salesforce Developer
Дима расскажет:
- о LWC и новых возможностях для разработчиков.
- как, где и зачем использовать LWC вне Salesforce.
- как Lightning Out открывает второе дыхание Lightning-компонентам.
Project management best practices: The Price of Agile
спикер - Дэвид Вильчинский, Project Manager
После выступления Дэвида вы получите ответы на вопросы:
- почему наши проекты не всегда идут по плану и как избежать провалов?
- как мировые бренды управляют своим успехом с помощью Agile.
- Agile - панацея от неудач на проектах или сложный путь не для всех?
Heroku Platform: VRP Task Validator app
спикер - Ричард Зенкевич, Salesforce Developer
Ричард Зенкевич расскажет и покажет:
- как автоматизировать процессы с помощью Java-приложения, развернутого на Heroku;
- как созданное интернами VRP приложение “Task Validator” за несколько секунд проверяет объемный код учащихся онлайн-курсов.
Кроме полезных и интересных выступлений вас ждут подарки, конкурсы от организаторов, фуршет, новые знакомства и приятные впечатления!
Проведите эти два полезных 2 часа с нами! Регистрируйтесь по ссылке.
Количество мест ограничено!
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