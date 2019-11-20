Дата проведения:
Место проведения:
29-30 ноября в Минске состоится Международная двухдневная конференция для C++ разработчиков CoreHard Autumn 2019.
CoreHard Autumn 2019 - это два хардкорных дня, в первый из которых пройдут четыре 8-часовых мастер-класса:
- от Антона Полухина — «Шустрый и современный C++»;
- от Вадима Винника — «Что используется каждый день, но остаётся малознакомым в С++: rvalue references, std::move, copy elision и не только»;
- от Mateusz Pusz — «Modern C++ idioms»;
- от Павла Филонова — «Continuous integration для C++ разработчика»;
30 ноября - 21 мощнейший доклад от экспертов в области C++ программирования из Беларуси, России, Украины, Польши, Германии, Кипра, Великобритании и Израиля.
Речь в докладах пойдет о возможностях современного C++ и производительности, об идиомах современного C++ и метапрограммировании на шаблонах, а также об инструментариях, безопасности, управлении памятью, кодогенерации, качестве кода и о LLVM.
Конференция CoreHard Autumn 2019 - это самая хордкорная конференция Беларуси.
Что нас ждет:
- международный состав спикеров и участников
- основательные доклады длительностью 60 минут
- увеличенные перерывы для кофе-пауз и нетворкинга
- насыщенная программа от партнеров мероприятия
- розыгрыш призов от партнеров и сообщества
- after-party для всех желающих
- уникальная ссылка на доступ к видеозаписям конференции
- вкусный обед
С полной программой конференции, описанием докладов и мастер-классов вы можете ознакомиться на сайте.
Билеты ⇾ https://bezkassira.by/corehardautumn-6916/.
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