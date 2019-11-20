CoreHard Autumn 2019

Дата проведения: 

с 29.11.2019 по 30.11.2019

Место проведения: 

Платно

29-30 ноября в Минске состоится Международная двухдневная конференция для C++ разработчиков CoreHard Autumn 2019.

CoreHard Autumn 2019 - это два хардкорных дня, в первый из которых пройдут четыре 8-часовых мастер-класса:

  • от Антона Полухина — «Шустрый и современный C++»;
  • от Вадима Винника — «Что используется каждый день, но остаётся малознакомым в С++: rvalue references, std::move, copy elision и не только»;
  • от Mateusz Pusz — «Modern C++ idioms»;
  • от Павла Филонова — «Continuous integration для C++ разработчика»;

30 ноября -  21 мощнейший доклад от экспертов в области C++ программирования из Беларуси, России, Украины, Польши, Германии, Кипра, Великобритании и Израиля.

Речь в докладах пойдет о возможностях современного C++ и производительности, об идиомах современного C++ и метапрограммировании на шаблонах, а также об инструментариях, безопасности, управлении памятью, кодогенерации, качестве кода и о LLVM.

Конференция CoreHard Autumn 2019 - это самая хордкорная конференция Беларуси.

Что нас ждет:

  • международный состав спикеров и участников
  • основательные доклады длительностью 60 минут
  • увеличенные перерывы для кофе-пауз и нетворкинга
  • насыщенная программа от партнеров мероприятия
  • розыгрыш призов от партнеров и сообщества
  • after-party для всех желающих
  • уникальная ссылка на доступ к видеозаписям конференции
  • вкусный обед

С полной программой конференции, описанием докладов и мастер-классов вы можете ознакомиться на сайте.

Билеты ⇾ https://bezkassira.by/corehardautumn-6916/.

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