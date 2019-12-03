Дата проведения:
с 03.02.2020 по 05.02.2020
Место проведения:
Платно
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PGConf.Russia – международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 700 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. В программе – мастер-классы ведущих мировых экспертов, доклады в три тематических потока, примеры лучшего опыта и разбор ошибок, гостиная разработчиков и блиц-доклады из зала.
В программе PgConf.Russia 2020 вас ждут доклады в три тематических потока от ведущих экспертов, день мастер-классов, круглые столы и сессия блиц-докладов из зала.
Темы конференции:
- Опыт миграции на PostgreSQL
- Архитектура высокопроизводительных систем на PostgreSQL
- Отказоустойчивые кластеры на PostgreSQL
- Интеграция PostgreSQL и 1С
- Новые разработки для PostgreSQL.
В данный момент программа формируется.
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