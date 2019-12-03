PGConf.Russia – международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 700 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. В программе – мастер-классы ведущих мировых экспертов, доклады в три тематических потока, примеры лучшего опыта и разбор ошибок, гостиная разработчиков и блиц-доклады из зала.

В программе PgConf.Russia 2020 вас ждут доклады в три тематических потока от ведущих экспертов, день мастер-классов, круглые столы и сессия блиц-докладов из зала.

Темы конференции:

Опыт миграции на PostgreSQL

Архитектура высокопроизводительных систем на PostgreSQL

Отказоустойчивые кластеры на PostgreSQL

Интеграция PostgreSQL и 1С

Новые разработки для PostgreSQL.

В данный момент программа формируется.