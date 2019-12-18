Конференция Career Day

Дата проведения: 

15.02.2020

Место проведения: 

Платно

15 февраля уже в четвертый раз состоится конференция Career Day. Это первая в Беларуси конференция, которая поможет ИТ-специалистам в развитии карьеры.

Career Day ­– это ваша возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место в индустрии информационных технологий. 

На конференции вы узнаете:

  • Кто нужен топовым IT-компаниям;
  • Что делать Middle, чтобы стать Senior;
  • Лайфхаки от Seniors;
  • Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
  • Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
  • Переход из инженерных специальностей в менеджерские.

5 причин посетить Career Day:

  • Только полезные доклады без «воды». Мы тщательно выбираем спикеров, поэтому за один день вы получите много полезной информации.
  • Новые карьерные возможности. На конференции вы сможете познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний.
  • Живое общение и деловые связи. Знакомьтесь, общайтесь и обзаводитесь полезными знакомствами, которые вам обязательно пригодятся.
  • Мотивация. Хочется развивать свою карьеру, но не знаете как – приходите на конференцию и учитесь у опытных спикеров.
  • Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Вы платите только за место в зале, никаких VIP-билетов с ненужными опциями мы не предлагаем.

Программа формируется, следите за обновлениями на сайте мероприятия!

Когда: 15 февраля 2020 года;

09:00 – 17:00.

Место проведения: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).

Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке.

Количество мест ограничено, спешите приобрести билет прямо сейчас!

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