15 февраля уже в четвертый раз состоится конференция Career Day. Это первая в Беларуси конференция, которая поможет ИТ-специалистам в развитии карьеры.

Career Day ­– это ваша возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место в индустрии информационных технологий.

На конференции вы узнаете:

Кто нужен топовым IT-компаниям;

Что делать Middle, чтобы стать Senior;

Лайфхаки от Seniors;

Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;

Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;

Переход из инженерных специальностей в менеджерские.

5 причин посетить Career Day:

Только полезные доклады без «воды». Мы тщательно выбираем спикеров, поэтому за один день вы получите много полезной информации.

Мы тщательно выбираем спикеров, поэтому за один день вы получите много полезной информации. Новые карьерные возможности. На конференции вы сможете познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний.

На конференции вы сможете познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний. Живое общение и деловые связи. Знакомьтесь, общайтесь и обзаводитесь полезными знакомствами, которые вам обязательно пригодятся.

Знакомьтесь, общайтесь и обзаводитесь полезными знакомствами, которые вам обязательно пригодятся. Мотивация. Хочется развивать свою карьеру, но не знаете как – приходите на конференцию и учитесь у опытных спикеров.

Хочется развивать свою карьеру, но не знаете как – приходите на конференцию и учитесь у опытных спикеров. Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Вы платите только за место в зале, никаких VIP-билетов с ненужными опциями мы не предлагаем.

Программа формируется, следите за обновлениями на сайте мероприятия!

Когда: 15 февраля 2020 года;

09:00 – 17:00.

Место проведения: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).

Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке.

Количество мест ограничено, спешите приобрести билет прямо сейчас!