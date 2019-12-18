Дата проведения:
Место проведения:
15 февраля уже в четвертый раз состоится конференция Career Day. Это первая в Беларуси конференция, которая поможет ИТ-специалистам в развитии карьеры.
Career Day – это ваша возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место в индустрии информационных технологий.
На конференции вы узнаете:
- Кто нужен топовым IT-компаниям;
- Что делать Middle, чтобы стать Senior;
- Лайфхаки от Seniors;
- Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
- Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
- Переход из инженерных специальностей в менеджерские.
5 причин посетить Career Day:
- Только полезные доклады без «воды». Мы тщательно выбираем спикеров, поэтому за один день вы получите много полезной информации.
- Новые карьерные возможности. На конференции вы сможете познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний.
- Живое общение и деловые связи. Знакомьтесь, общайтесь и обзаводитесь полезными знакомствами, которые вам обязательно пригодятся.
- Мотивация. Хочется развивать свою карьеру, но не знаете как – приходите на конференцию и учитесь у опытных спикеров.
- Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Вы платите только за место в зале, никаких VIP-билетов с ненужными опциями мы не предлагаем.
Программа формируется, следите за обновлениями на сайте мероприятия!
Когда: 15 февраля 2020 года;
09:00 – 17:00.
Место проведения: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).
Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке.
Количество мест ограничено, спешите приобрести билет прямо сейчас!
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