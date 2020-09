Международная онлайн-конференция Cloud & DevSecOps Z-Days запланирована на 14-15 октября. Участников ждут два мощных дня выступлений от спикеров со всего мира. Конференция будет интересна DevOps-специалистам, профессионалам из сферы безопасности и тем, кто интересуется Big Data.

Также повезет SAP-специалистам: Product Expert из SAP Стефан Кальхофер расскажет мощнейший доклад на тему DevOps as the winning factor: The SAP Jira Journey.

Еще немного тем конференции Cloud & DevSecOps Z-Days:

● There's no such thing as DevSecOps

● Declarative GitOps CD for Kubernetes

● How secure are your assets?

● Azure Arc for Hybrid and Multi-cloud solutions

Z-Days – это серия международных комьюнити-конференций.