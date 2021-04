С 12 по 17 мая Imaguru Startup Hub проведёт “ECO-hackathon” при поддержке The Nordic Council of Ministers Office in Lithuania.

Экологические проблемы — одна из животрепещущих тем для всего мира до начала пандемии и после. Масштабы проблемы охватывают все сферы жизнедеятельности человека.

Эти проблемы не решит одно крупное государство или несколько, не решит её и одна крупная корпорация. Решение экологических проблем — это действия каждого человека индивидуально и в совокупности. И только все вместе мы сможем решить эту проблему и начать менять мир к лучшему.

Хакатон будет проходить на английском языке. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Приглашаем всех желающих присоединиться к хакатону со своей идеей или без идеи. Регистрация на хакатон доступна до 7 мая.

