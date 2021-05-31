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Место проведения:
Мы приглашаем присоединиться к онлайн хакатону решений для удаленной работы, обучения, найма, формирования сообществ, а также нетворкинга и профессионального развития онлайн, который пройдет с 11 по 18 июня в формате online.
Оставить заявку на участие: https://wfanywhere.imaguru.by/
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Регистрация на хакатон доступна до 11 июня.
Tемы решений:
- Управление онлайн-сообществами
- Фасилитация онлайн-нетворкинга
- Обучение на образовательной платформе
- Онлайн recruitment
- Эффективная работа удаленных команд
- Team Building
Присоединяйтесь с идеями таких решений или желанием стать частью талантливых команд!
Зарегистрироваться: https://wfanywhere.imaguru.by/
Что Имагуру может предложить после хакатона?
Стартап-хаб Имагуру инвестирует в лучшее решение/я и окажет менторскую, экспертную поддержку для развития команд и проектов, созданных на #wfanywhere hackathon. Ваше решение будет реализовано в будущем Имагуру онлайн сообществе. Имагуру готов помочь с привлечением финансирования и выходом на нужные рынки и экосистемы.
Решения для онлайн работы, обучения и нетворкинга, сегодня находятся в топе у инвесторов всего мира. Только в 2020 году в такие решения было проинвестировано около $ 2 млрд. венчурными инвесторами.
Мы уверены, что и ваше решение найдет своего инвестора
Присоединяйтесь к Imaguru #Work From Anywhere Hackathon!
Зарегистрироваться: https://wfanywhere.imaguru.by/
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