#WORK FROM ANYWHERE HACKATHON

Дата проведения: 

с 11.06.2021 по 18.06.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Мы приглашаем присоединиться к онлайн хакатону решений для удаленной работы, обучения, найма, формирования сообществ, а также нетворкинга и профессионального развития онлайн, который пройдет с 11 по 18 июня в формате online.

Оставить заявку на участие: https://wfanywhere.imaguru.by/

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Регистрация на хакатон доступна до 11 июня.

Tемы решений:

  • Управление онлайн-сообществами
  • Фасилитация онлайн-нетворкинга
  • Обучение на образовательной платформе
  • Онлайн recruitment
  • Эффективная работа удаленных команд
  • Team Building

Присоединяйтесь с идеями таких решений или желанием стать частью талантливых команд!

Зарегистрироваться: https://wfanywhere.imaguru.by/

    Что Имагуру может предложить после хакатона?

    Стартап-хаб Имагуру инвестирует в лучшее решение/я и окажет менторскую, экспертную поддержку для развития команд и проектов, созданных на #wfanywhere hackathon. Ваше решение будет реализовано в будущем Имагуру онлайн сообществе. Имагуру готов помочь с привлечением финансирования и выходом на нужные рынки и экосистемы.

    Решения для онлайн работы, обучения и нетворкинга, сегодня находятся в топе у инвесторов всего мира. Только в 2020 году в такие решения было проинвестировано около $ 2 млрд. венчурными инвесторами.

    Мы уверены, что и ваше решение найдет своего инвестора

    Присоединяйтесь к Imaguru #Work From Anywhere Hackathon!

    Зарегистрироваться: https://wfanywhere.imaguru.by/ 

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