Бесплатная онлайн-конференция AI-MEN 2021

10 июля в онлайн-формате пройдет ежегодная конференция AI-MEN 2021. Это международная конференция по использованию технологий искусственного интеллекта, Data Science, Machine Learning, Big Data. Поучаствовать в конференции можно бесплатно, но только по предварительной регистрации.

Во время конференции все участники смогут пообщаться с представителями компаний и посетить виртуальные стенды для полноценного нетворкинга. Также на сайте мероприятия появится список вакансий, а в день конференции их будет еще больше, поэтому, если вы в поиске работы в сфере AI, то обязательно регистрируйтесь на ивент!

Представляем первый состав спикеров конференции:

Дмитрий Ветров (Россия), кандидат физико-математических наук. Профессор НИУ ВШЭ, руководитель исследовательской группы байесовских методов. Исследовательские интересы: байесовская регуляризация алгоритмов машинного обучения, структурное обучение, глубинное обучение, вероятностные графические модели.

Тема выступления: "Вид функции потерь в нейронных сетях и перспективы ансамблирования"

Андрей Капитонов (Беларусь), экс-м.н.с. в НПЦ Госкомитета судебных экспертиз, субординатор по неонатологии, основатель проекта Covid-Ray, СЕО в ООО"Оксиджен Технолоджиес"

Тема выступления: "Опыт создания и применения AI-продуктов в практической медицине"

Илья Овчаренко (Украина), Machine Learning Engineer at Intetics (learns machines for being a little bit smarter), master student at Ukrainian Catholic University (Data Science program). Over the last two years has been working mostly with computer vision tasks (satellite imagery segmentation, object detection, etc). In addition to point cloud processing, Illia is also interested in self-supervised learning and its applications in the computer vision field.

Тема выступления: "Deep Learning on 3d Data"

Ян Тишко (Беларусь), Chief Software Engineer, Oxagile. Front-end разработчик с более чем 6-летним опытом разработки веб-приложений и приложений для Smart TV с использованием JavaScript, TypeScript, React, Node.js технологий. Нравится решать сложные задачи и оптимизировать производительность приложений с помощью алгоритмов и глубокого понимания JavaScript

Тема выступления: "Детекция лиц, масок и измерение температуры в браузере"

Сергей Халипский (Беларусь), Software Engineer, Oxagile. Более 15 лет в проектировании, внедрении, развертывании и обслуживании сложных систем, разработке структур баз данных, тестировании, технических исследованиях, оценке производительности. Основной технологический стэк: .NET, JS

Тема выступления: "Детекция лиц, масок и измерение температуры в браузере"

Организатором конференции выступает старейший белорусский ИТ-портал KV.by

Золотой партнер конференции: Intetics

Серебряные партнеры: Oxagile, TangoMe

Список спикеров будет пополняться, следите за обновлениями на официальном сайте мероприятия. Количество мест ограничено, регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы бесплатно принять участие в мероприятии!