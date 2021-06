iOS Meetup online

Новый iOS митап от компании Andersen пройдет в режиме онлайн и состоится 8 июля. Как отсобесить iOS-разработчика на проект? И как ему там потом жить с такими вещами, как DRM-технологии и модули декомпозиции Zero Dependency? Отвечаем на вопросики нашим бесплатным онлайн-митапом! Три гуру разработки для продуктов Apple изольют вам душу и поделятся профессиональными компетенциями. Будет жарко, регистрируйтесь!

Спикеры:

1) Олександр Корінь - Может съесть 1.5 килограмма еды и попросить добавки

Доклад: “Как не надо проводить собеседования”

Личный подход к собеседованиям, который подойдет и вам. Гарантирую отсутствие грусти по обе стороны.

2) Владислав Писчиков - iOS-разработчик в Andersen

Доклад: “Интеграция FairPlay Streaming DRM”

FairPlay Streaming - DRM-технологии от Apple, способы ее интеграции в iOS-приложение, подводные камни и существующие решения.

3) Алексей Демедецкий - Author of Unidirectional Architecture Handbook

Доклад: “Управление зависимостями в стиле Zero Dependency”

Использование функциональной декомпозиции под названием Zero Dependency. Как добиться изоляции модулей, как контролировать и минимизировать их публичные зависимости.