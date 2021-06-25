iOS Meetup online

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Новый iOS митап от компании Andersen пройдет в режиме онлайн и состоится 8 июля. Как отсобесить iOS-разработчика на проект? И как ему там потом жить с такими вещами, как DRM-технологии и модули декомпозиции Zero Dependency? Отвечаем на вопросики нашим бесплатным онлайн-митапом! Три гуру разработки для продуктов Apple изольют вам душу и поделятся профессиональными компетенциями. Будет жарко, регистрируйтесь!
Спикеры:
1) Олександр Корінь - Может съесть 1.5 килограмма еды и попросить добавки
Доклад: “Как не надо проводить собеседования”
Личный подход к собеседованиям, который подойдет и вам. Гарантирую отсутствие грусти по обе стороны.
2) Владислав Писчиков - iOS-разработчик в Andersen
Доклад: “Интеграция FairPlay Streaming DRM”
FairPlay Streaming - DRM-технологии от Apple, способы ее интеграции в iOS-приложение, подводные камни и существующие решения.
3) Алексей Демедецкий - Author of Unidirectional Architecture Handbook
Доклад: “Управление зависимостями в стиле Zero Dependency”
Использование функциональной декомпозиции под названием Zero Dependency. Как добиться изоляции модулей, как контролировать и минимизировать их публичные зависимости.
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