Azure DevOps Project Insider

Дата проведения:
28.10.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Команда EPAM в прямом эфире обсудит тренды Cloud-технологий и расскажут о возможностях развития Azure DevOps-инженера в EPAM.
Язык встречи: русский.
Команда EPAM в прямом эфире обсудит тренды Cloud-технологий и расскажут о возможностях развития Azure DevOps-инженера в EPAM.
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Подключайтесь онлайн, чтобы:
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- Исследовать преимущества Azure перед иными Cloud-платформами
- Рассмотреть стек технологий Azure Cloud-разработчика в ЕРАМ
- Изучить свои карьерные возможности в инновационной сфере
- Узнать о проектах ЕРАМ в Azure DevOps-практике
- Задать вопросы нашим ведущим инженерам
Язык встречи: русский.
Регистрация по ссылке.
До встречи!
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