Azure DevOps Project Insider

Команда EPAM в прямом эфире обсудит тренды Cloud-технологий и расскажут о возможностях развития Azure DevOps-инженера в EPAM.

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Исследовать преимущества Azure перед иными Cloud-платформами

Рассмотреть стек технологий Azure Cloud-разработчика в ЕРАМ

Изучить свои карьерные возможности в инновационной сфере

Узнать о проектах ЕРАМ в Azure DevOps-практике

Задать вопросы нашим ведущим инженерам

Язык встречи: русский.

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До встречи!