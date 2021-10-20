Azure DevOps Project Insider

Дата проведения: 

28.10.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Команда EPAM в прямом эфире обсудит тренды Cloud-технологий и расскажут о возможностях развития Azure DevOps-инженера в EPAM. 

Подключайтесь онлайн, чтобы: 

  • Исследовать преимущества Azure перед иными Cloud-платформами
  • Рассмотреть стек технологий Azure Cloud-разработчика в ЕРАМ
  • Изучить свои карьерные возможности в инновационной сфере
  • Узнать о проектах ЕРАМ в Azure DevOps-практике 
  • Задать вопросы нашим ведущим инженерам

Язык встречи: русский.
Регистрация по ссылке.

До встречи!

 
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