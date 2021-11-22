Регистрируйтесь, узнавайте о новых возможностях, получайте Job Offer и присоединяйтесь к EPAM. В качестве стартового бонуса мы предлагаем до 4 000$.

Как принять участие в Hiring Weeks:

1. Зарегистрируйтесь до 10 декабря.

2. Выберите желаемую дату и время собеседования.

3. Получите ответ от рекрутера.

4. Успешно пройдите техническое собеседование.

5. Получите предложение о работе от EPAM.

6. Присоединяйтесь к нам и получайте стартовый бонус!

До встречи на EPAM Business Analysis Hiring Weeks!

Регистрация по ссылке.