Дата проведения:
с 29.11.2021 по 10.12.2021
Место проведения:
Бесплатно
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До встречи на EPAM Business Analysis Hiring Weeks!
Регистрируйтесь, узнавайте о новых возможностях, получайте Job Offer и присоединяйтесь к EPAM. В качестве стартового бонуса мы предлагаем до 4 000$.
Как принять участие в Hiring Weeks:
1. Зарегистрируйтесь до 10 декабря.
2. Выберите желаемую дату и время собеседования.
3. Получите ответ от рекрутера.
4. Успешно пройдите техническое собеседование.
5. Получите предложение о работе от EPAM.
6. Присоединяйтесь к нам и получайте стартовый бонус!
До встречи на EPAM Business Analysis Hiring Weeks!
Регистрация по ссылке.
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