EPAM Business Analysis Hiring Weeks

Дата проведения: 

с 29.11.2021 по 10.12.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Регистрируйтесь, узнавайте о новых возможностях, получайте Job Offer и присоединяйтесь к EPAM. В качестве стартового бонуса мы предлагаем до 4 000$. 

Как принять участие в Hiring Weeks: 

1. Зарегистрируйтесь до 10 декабря. 

2. Выберите желаемую дату и время собеседования. 

3. Получите ответ от рекрутера. 

4. Успешно пройдите техническое собеседование. 

5. Получите предложение о работе от EPAM. 

6. Присоединяйтесь к нам и получайте стартовый бонус! 

До встречи на EPAM Business Analysis Hiring Weeks!
Регистрация по ссылке.

 

 
Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 