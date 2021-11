AWS User Group Ukraine: Data Meetup

14 декабря не пропустите Data Meetup от AWS User Group Ukraine!

--Крутая возможность прокачать и hard, и soft скилы в сфере.

Спикеры митапа

--Virginie Mathivet ─ AWS ML Hero & DataSquad Team Leader в TeamWork

Тема: TBA

--Ростислав Фединишин ─ Lead Big Data Engineer в N-iX

Тема: "Introduction to AWS Data Pipeline"

--Игорь Тимчук ─ Head of Data Unit, Delivery Director в N-iX

Тема: "AWS Data Engineer skills valued the most"



Задавать атмосферу митапа будет модератор – Дмитрий Овчаренко, Director of Technology Office в N-iX.

19 декабря в 19:00 (GMT+2)

Присоединяйтесь онлайн: https://bit.ly/3DPEaqK