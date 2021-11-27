LeverX Group Meetup

Давайте отметим начало зимы вместе со специалистами LeverX Group! IT-компания организует бесплатный митап для желающих узнать больше о мире iOS.

В программе: доклады от мобильных разработчиков, нетворкинг и ароматная пицца.

А теперь подробнее о первом пункте:

Доклад №1: “Важность архитектуры сервисов на примере добавления демомода в приложение”.

Senior iOS Developer / Team Lead LeverX Group Роман Журавков с радостью объяснит вам:

-почему следует избегать реализации переиспользуемых кусков бизнес-логики в разрозненных частях приложения;

-стоит ли использовать протоколы для объявления интерфейсов сервисов;

-почему планировать многослойную сервисную архитектуру — это не больно;

-можно ли добавить демомод в уже существующее приложение без большого рефакторинга (спойлер: ответ “да”, если архитектура сервисов легко расширяема).

Заинтригованы? А ведь это еще не все!

Доклад №2 представит Егор Рынкевич, Senior iOS Developer. Он выступит с темой “Особенности маршрутизации в архитектуре MVVM в сочетании с Combine” и расскажет о:

- проблемах с маршрутизацией в iOS;

-лучших идеях маршрутизаций в одной;

-“герое дня” под названием Coordinator;

-недостатках кастомного координатора.

Ты с нами? Тогда до встречи в Бресте!

Sign Up! http://leverx-group.timepad.ru/event/1844357/

Место проведения: Брест, отель Hilton, Варшавское шоссе, 41, конференц-зал “Лотос”