LeverX Group Meetup

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Давайте отметим начало зимы вместе со специалистами LeverX Group! IT-компания организует бесплатный митап для желающих узнать больше о мире iOS.
В программе: доклады от мобильных разработчиков, нетворкинг и ароматная пицца.
А теперь подробнее о первом пункте:
Доклад №1: “Важность архитектуры сервисов на примере добавления демомода в приложение”.
Senior iOS Developer / Team Lead LeverX Group Роман Журавков с радостью объяснит вам:
-почему следует избегать реализации переиспользуемых кусков бизнес-логики в разрозненных частях приложения;
-стоит ли использовать протоколы для объявления интерфейсов сервисов;
-почему планировать многослойную сервисную архитектуру — это не больно;
-можно ли добавить демомод в уже существующее приложение без большого рефакторинга (спойлер: ответ “да”, если архитектура сервисов легко расширяема).
Заинтригованы? А ведь это еще не все!
Доклад №2 представит Егор Рынкевич, Senior iOS Developer. Он выступит с темой “Особенности маршрутизации в архитектуре MVVM в сочетании с Combine” и расскажет о:
- проблемах с маршрутизацией в iOS;
-лучших идеях маршрутизаций в одной;
-“герое дня” под названием Coordinator;
-недостатках кастомного координатора.
Ты с нами? Тогда до встречи в Бресте!
Sign Up! http://leverx-group.timepad.ru/event/1844357/
Место проведения: Брест, отель Hilton, Варшавское шоссе, 41, конференц-зал “Лотос”
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