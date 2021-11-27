Митап QA & Soft Skills

Дата проведения:
Место проведения:
Новый бесплатный митап, который пройдет 14 декабря на тему: “QA & Soft Skills”. Спикеры обсудят проблемы современного тестировщика. Расскажут о том где найти волшебный баланс между опытом и личностными качествами. О чувстве ответственности и умении разгружать мозг от рутинных задач. О том как собрать QA команду, которая будет гореть продуктом и качественно ею управлять. Востребованность и важность Soft Skills в условиях текущего рынка ИТ и постоянно меняющегося мира настолько злободневная тема, что каждый спикер поделится своим личным опытом в этом вопросе.
Спикеры:
Александр Романов - Test and Deployment Engineer в компании IOHK.
Тема: “Проблемы современного тестирования”
Анастасия Шауло - QA Manager Andersen.
Тема: “ Сочетание опыта и софт скилов”
Наталья Бобуненко - Тренер и коуч. Основатель Школы профессионального коучинга.
Тема: “Как гореть своим делом, а не сгорать”
Регистрация на бесплатный онлайн митап: https://softskills-meetup.andersenlab.com
Дата: 14 декабря 19.00 MSQ
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