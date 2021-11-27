Митап QA & Soft Skills

Новый бесплатный митап, который пройдет 14 декабря на тему: “QA & Soft Skills”. Спикеры обсудят проблемы современного тестировщика. Расскажут о том где найти волшебный баланс между опытом и личностными качествами. О чувстве ответственности и умении разгружать мозг от рутинных задач. О том как собрать QA команду, которая будет гореть продуктом и качественно ею управлять. Востребованность и важность Soft Skills в условиях текущего рынка ИТ и постоянно меняющегося мира настолько злободневная тема, что каждый спикер поделится своим личным опытом в этом вопросе.

Спикеры:

Александр Романов - Test and Deployment Engineer в компании IOHK.

Тема: “Проблемы современного тестирования”

Анастасия Шауло - QA Manager Andersen.

Тема: “ Сочетание опыта и софт скилов”

Наталья Бобуненко - Тренер и коуч. Основатель Школы профессионального коучинга.

Тема: “Как гореть своим делом, а не сгорать”

Регистрация на бесплатный онлайн митап: https://softskills-meetup.andersenlab.com

Дата: 14 декабря 19.00 MSQ