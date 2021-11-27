ProQuality 2021

Дата проведения: 

17.12.2021

Место проведения: 

Бесплатно

17 декабря пройдет онлайн-конференция про тестирование ProQuality 2021. 20+ спикеров из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Польши соберутся на одной площадке, чтобы поговорить о качестве в IT.

Тебя ждет 2 стрима:

 Менеджерский, на нём лиды и тест менеджеры расскажут про тренды тестирования, сбор 1001 и 1 метрики в проекте, win-win стратегию: как не потерять качество и зарелизиться в срок.

• Технический, здесь опытные коллеги поделятся историями успеха в автоматизации тестирования, тестировании данных, производительности и локализации. Полную агенду ищи на странице конференции.

Регистрируйся на интересующие доклады по ссылке

 

 
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