Тест-драйв Kubernetes по VMware Tanzu

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Kubernetes (Kube или k8s) — популярная платформа для запуска и оркестрации контейнеров с открытым исходным кодом, автоматизирующая развёртывание, масштабирование и управление приложениями в операционных системах и облаках.
Если вы уже слышали что-то о Kubernetes, мы предлагаем вам протестировать решение VMware Tanzu – и лично попробовать Kubernetes в действии.
Тест-драйв пройдет на платформе Hands-on-labs – это специально разработанная VMware лабораторная работа на виртуальной платформе.
Начало: 11:00
Условия участия: бесплатно, необходима регистрация
Лабораторное занятие - это самый быстрый и простой способ протестировать все технические возможности решения VMware Tanzu для Kubernetes.
В процессе интерактивной лабы вы пройдете шаги по включению Kubernetes в вашем кластере vSphere, а также попробуете новую модель использования виртуальной инфраструктуры с помощью Kubernetes.
Лабораторную проводит:
Александр Лавринович, архитектор комплексных решений отдела консалтинга Softline, авторизованный тренер VMware
Как будет проходить работа?
- Александр будет рассказывать и показывать, как выполнять задания
- Вы будете повторять каждый этап самостоятельно в режиме онлайн
- При возникновении вопросов, Александр будет вас консультировать
Демонстрация будет на русском языке, однако интерфейс Hands-on-labs на английском языке, поэтому будет преимуществом знание этих языков.
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