Тест-драйв Kubernetes по VMware Tanzu

Kubernetes (Kube или k8s) — популярная платформа для запуска и оркестрации контейнеров с открытым исходным кодом, автоматизирующая развёртывание, масштабирование и управление приложениями в операционных системах и облаках.

Если вы уже слышали что-то о Kubernetes, мы предлагаем вам протестировать решение VMware Tanzu – и лично попробовать Kubernetes в действии.

Тест-драйв пройдет на платформе Hands-on-labs – это специально разработанная VMware лабораторная работа на виртуальной платформе.

Начало: 11:00

Условия участия: бесплатно, необходима регистрация

Лабораторное занятие - это самый быстрый и простой способ протестировать все технические возможности решения VMware Tanzu для Kubernetes.

В процессе интерактивной лабы вы пройдете шаги по включению Kubernetes в вашем кластере vSphere, а также попробуете новую модель использования виртуальной инфраструктуры с помощью Kubernetes.

Лабораторную проводит:

Александр Лавринович, архитектор комплексных решений отдела консалтинга Softline, авторизованный тренер VMware

Как будет проходить работа?

Александр будет рассказывать и показывать, как выполнять задания Вы будете повторять каждый этап самостоятельно в режиме онлайн При возникновении вопросов, Александр будет вас консультировать

Демонстрация будет на русском языке, однако интерфейс Hands-on-labs на английском языке, поэтому будет преимуществом знание этих языков.

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