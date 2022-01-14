EPAM Test Automation in Python Hiring Sprint

С 24 января по 4 февраля EPAM приглашает Middle+ Test Automation разработчиков в Python на Test Automation in Python Hiring Weeks узнать о наших инновационных проектах и выбрать свой.

После присоединения к команде вы получите стартовый бонус до 3500$.

Всего 5 шагов на пути к Job Offer:

1. Оставьте заявку по ссылке до 4 февраля

2. Дождитесь обратной связи от рекрутера

3. Выберите удобную дату и время для интервью

4. Успешно пройдите техническое собеседование

5. Примите Job Offer от ЕРАМ

Узнать больше и зарегистрироваться: https://epa.ms/kv-by-test-automation-in-python-hiring-week

*В соответствии с правилами и условиями ЕРАМ