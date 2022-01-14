EPAM Test Automation in Python Hiring Sprint

Дата проведения:
с 24.01.2022 по 04.02.2022
Место проведения:
Бесплатно
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С 24 января по 4 февраля EPAM приглашает Middle+ Test Automation разработчиков в Python на Test Automation in Python Hiring Weeks узнать о наших инновационных проектах и выбрать свой.
После присоединения к команде вы получите стартовый бонус до 3500$.
Всего 5 шагов на пути к Job Offer:
1. Оставьте заявку по ссылке до 4 февраля
2. Дождитесь обратной связи от рекрутера
3. Выберите удобную дату и время для интервью
4. Успешно пройдите техническое собеседование
5. Примите Job Offer от ЕРАМ
Узнать больше и зарегистрироваться: https://epa.ms/kv-by-test-automation-in-python-hiring-week
*В соответствии с правилами и условиями ЕРАМ
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