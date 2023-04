Как работают семантические процессы в С++, в каких ситуациях следует применять flat_map и как компилировать проект на 200 000 файлов.

Обсудим эти и другие темы на конференции C++ Russia 2023. Она пройдет 11–12 мая в онлайне и 23–24 мая в Москве.

C++ Russia — конференция по разработке на C++ от JUG Ru Group. Здесь разработчики делятся опытом, обсуждают работу на C++, слушают доклады экспертов и общаются в неформальной обстановке.

В программе уже появились первые доклады:

Константин Владимиров из Syntacore — «Семантические процессы в C++

Павел Новиков — «Про flat_map»

Александр Кирсанов из Вконтакте — «nocc — распределенный компилятор для гигантских проектов на C++»

