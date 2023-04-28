Дата проведения:
с 11.05.2023 по 24.05.2023
Место проведения:
Платно
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Как работают семантические процессы в С++, в каких ситуациях следует применять flat_map и как компилировать проект на 200 000 файлов.
Обсудим эти и другие темы на конференции C++ Russia 2023. Она пройдет 11–12 мая в онлайне и 23–24 мая в Москве.
C++ Russia — конференция по разработке на C++ от JUG Ru Group. Здесь разработчики делятся опытом, обсуждают работу на C++, слушают доклады экспертов и общаются в неформальной обстановке.
В программе уже появились первые доклады:
- Константин Владимиров из Syntacore — «Семантические процессы в C++
- Павел Новиков — «Про flat_map»
- Александр Кирсанов из Вконтакте — «nocc — распределенный компилятор для гигантских проектов на C++»
Билеты и подробности уже на сайте конференции.
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