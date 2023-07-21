Возможности гиперконвергенции на примере vStack

Дата проведения:
27.07.2023
Место проведения:
Бесплатно
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Стоите перед выбором платформы виртуализации и изучаете рынок российских решений?
Программа:
- расскажем, что такое гиперконвергенция и в чем ее преимущества перед конвергентным подходом на примере vStack;
- разберем архитектуру vStack и сценарии использования решения;
- продемонстрируем единую панель управления для администрирования vStack;
- ответим на ваши вопросы.
Кому полезно:
- ИТ-директорам;
- собственникам бизнеса;
- облачным провайдерам;
- архитекторам ИТ-инфраструктуры;
- системным администраторам.
Спикер:
Евгений Карпов, директор по развитию проекта vStack
Когда: 27 июля в 11.00
Регистрация на сайте компании https://ru.vstack.com/events/
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