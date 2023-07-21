Возможности гиперконвергенции на примере vStack

Дата проведения: 

27.07.2023

Место проведения: 

Бесплатно

Стоите перед выбором платформы виртуализации и изучаете рынок российских решений?

Программа:

  • расскажем, что такое гиперконвергенция и в чем ее преимущества перед конвергентным подходом на примере vStack;
  • разберем архитектуру vStack и сценарии использования решения;
  • продемонстрируем единую панель управления для администрирования vStack;
  • ответим на ваши вопросы.

Кому полезно:

  • ИТ-директорам;
  • собственникам бизнеса;
  • облачным провайдерам;
  • архитекторам ИТ-инфраструктуры;
  • системным администраторам.
 

Спикер:

Евгений Карпов, директор по развитию проекта vStack

Когда: 27 июля в 11.00

Регистрация на сайте компании https://ru.vstack.com/events/

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