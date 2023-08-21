Professional Support: как поддерживать ИТ-инфраструктуру после ухода зарубежных вендоров

В 2022 году российский рынок покинули зарубежные вендоры. Теперь нет возможности обратиться напрямую к производителю если оборудование вышло из строя, необходимо обновить ПО или заменить компоненты. Из-за этого у компаний возросли риски остановки бизнес-процессов.

23 августа в 11 часов Николай Струнов, руководитель сервисной службы ITGLOBAL.COM, расскажет, как осуществляется техническая поддержка зарубежных вендоров в компании и как избежать проблем из-за отсутствия официальной поддержки.

Аудитория: ИТ-директора, начальники служб эксплуатации, начальники отделов администрирования.

Программа:

C какими проблемами столкнулись компании после ухода зарубежных вендоров Как избежать рисков при отсутствии официальной поддержки Как устроена услуга Professional Support в ITGLOBAL.COM Кейсы клиентов Q&A

Участие бесплатное по предварительной регистрации.