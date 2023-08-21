Professional Support: как поддерживать ИТ-инфраструктуру после ухода зарубежных вендоров

Дата проведения:
23.08.2023
Место проведения:
Бесплатно
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В 2022 году российский рынок покинули зарубежные вендоры. Теперь нет возможности обратиться напрямую к производителю если оборудование вышло из строя, необходимо обновить ПО или заменить компоненты. Из-за этого у компаний возросли риски остановки бизнес-процессов.
23 августа в 11 часов Николай Струнов, руководитель сервисной службы ITGLOBAL.COM, расскажет, как осуществляется техническая поддержка зарубежных вендоров в компании и как избежать проблем из-за отсутствия официальной поддержки.
Аудитория: ИТ-директора, начальники служб эксплуатации, начальники отделов администрирования.
Программа:
- C какими проблемами столкнулись компании после ухода зарубежных вендоров
- Как избежать рисков при отсутствии официальной поддержки
- Как устроена услуга Professional Support в ITGLOBAL.COM
- Кейсы клиентов
- Q&A
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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