Professional Support: как поддерживать ИТ-инфраструктуру после ухода зарубежных вендоров

Дата проведения: 

23.08.2023

Место проведения: 

Бесплатно

В 2022 году российский рынок покинули зарубежные вендоры. Теперь нет возможности обратиться напрямую к производителю если оборудование вышло из строя, необходимо обновить ПО или заменить компоненты. Из-за этого у компаний возросли риски остановки бизнес-процессов.

23 августа в 11 часов Николай Струнов, руководитель сервисной службы ITGLOBAL.COM, расскажет, как осуществляется техническая поддержка зарубежных вендоров в компании и как избежать проблем из-за отсутствия официальной поддержки.

Аудитория: ИТ-директора, начальники служб эксплуатации, начальники отделов администрирования.

Программа:

  1. C какими проблемами столкнулись компании после ухода зарубежных вендоров
  2. Как избежать рисков при отсутствии официальной поддержки
  3. Как устроена услуга Professional Support в ITGLOBAL.COM
  4. Кейсы клиентов
  5. Q&A
 

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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