Пора в облака: преимущества облачной инфраструктуры для бизнеса, нюансы и инсайты

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В 2023 году облачные технологии — важнейший компонент ИТ-инфраструктуры. Переход в облако меняет бизнес-процессы, подход к планированию и стратегию компании.
На всех этапах миграции в облако у специалистов возникает множество вопросов: по каким критериям выбрать партнёра, в чём разница между частным и публичным облаком, что переносить в облако и какой гипервизор выбрать.
Спикеры ITGLOBAL.COM расскажут про историю облачных технологий и актуальные тренды, о преимуществах использования облачных ресурсов и выгоде для бизнеса, про все тонкости миграции в облако и многое другое.
На вебинаре вы из первых рук узнаете:
- Как развивались облачные технологии.
- Какие самые актуальные тренды в облаках.
- Какую выгоду получает от компания от миграции.
- Почему облака в 2023 году -- одна из главных основ ИТ-инфраструктуры.
Кому полезно:
- Собственникам бизнеса.
- ИТ-директорам.
- Специалистам по облачным технологиям.
- Владельцам компаний, которые до сих пор используют собственную инфраструктуру.
Программа:
- История развития облачного рынка и текущие тенденции.
- Как переход в облако влияет на бизнес.
- Первый выбор. Какой гипервизор выбрать? Как выбрать партнера?
- Public vs Private: в чем разница?
- Первые шаги в облаке. Что переносить в первую очередь?
- О компании ITGLOBAL.COM.
- Наши истории успеха/Референс лист
Спикеры
Алина Жигалова, директор по развитию сервисов ITGLOBAL.COM
Андрей Серпецкий, руководитель отдела продаж ITGLOBAL.COM
Когда: 29 августа 2023 в 12:00 МСК
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