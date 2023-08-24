Пора в облака: преимущества облачной инфраструктуры для бизнеса, нюансы и инсайты

В 2023 году облачные технологии — важнейший компонент ИТ-инфраструктуры. Переход в облако меняет бизнес-процессы, подход к планированию и стратегию компании.

На всех этапах миграции в облако у специалистов возникает множество вопросов: по каким критериям выбрать партнёра, в чём разница между частным и публичным облаком, что переносить в облако и какой гипервизор выбрать.

Спикеры ITGLOBAL.COM расскажут про историю облачных технологий и актуальные тренды, о преимуществах использования облачных ресурсов и выгоде для бизнеса, про все тонкости миграции в облако и многое другое.

На вебинаре вы из первых рук узнаете:

Как развивались облачные технологии.

Какие самые актуальные тренды в облаках.

Какую выгоду получает от компания от миграции.

Почему облака в 2023 году -- одна из главных основ ИТ-инфраструктуры.

Кому полезно:

Собственникам бизнеса.

ИТ-директорам.

Специалистам по облачным технологиям.

Владельцам компаний, которые до сих пор используют собственную инфраструктуру.

Программа:

История развития облачного рынка и текущие тенденции. Как переход в облако влияет на бизнес. Первый выбор. Какой гипервизор выбрать? Как выбрать партнера? Public vs Private: в чем разница? Первые шаги в облаке. Что переносить в первую очередь? О компании ITGLOBAL.COM. Наши истории успеха/Референс лист

Спикеры

Алина Жигалова, директор по развитию сервисов ITGLOBAL.COM

Андрей Серпецкий, руководитель отдела продаж ITGLOBAL.COM



Когда: 29 августа 2023 в 12:00 МСК