Пора в облака: преимущества облачной инфраструктуры для бизнеса, нюансы и инсайты

Дата проведения: 

29.08.2023

Место проведения: 

Бесплатно

В 2023 году облачные технологии — важнейший компонент ИТ-инфраструктуры. Переход в облако меняет бизнес-процессы, подход к планированию и стратегию компании.

На всех этапах миграции в облако у специалистов возникает множество вопросов: по каким критериям выбрать партнёра, в чём разница между частным и публичным облаком, что переносить в облако и какой гипервизор выбрать.

Спикеры ITGLOBAL.COM расскажут про историю облачных технологий и актуальные тренды, о преимуществах использования облачных ресурсов и выгоде для бизнеса, про все тонкости миграции в облако и многое другое.

На вебинаре вы из первых рук узнаете:

  • Как развивались облачные технологии.
  • Какие самые актуальные тренды в облаках.
  • Какую выгоду получает от компания от миграции.
  • Почему облака в 2023 году -- одна из главных основ ИТ-инфраструктуры.
 

Кому полезно:

  • Собственникам бизнеса.
  • ИТ-директорам.
  • Специалистам по облачным технологиям.
  • Владельцам компаний, которые до сих пор используют собственную инфраструктуру.

Программа:

  1. История развития облачного рынка и текущие тенденции.
  2. Как переход в облако влияет на бизнес.
  3. Первый выбор. Какой гипервизор выбрать? Как выбрать партнера?
  4. Public vs Private: в чем разница?
  5. Первые шаги в облаке. Что переносить в первую очередь?
  6. О компании ITGLOBAL.COM.
  7. Наши истории успеха/Референс лист

Спикеры

Алина Жигалова, директор по развитию сервисов ITGLOBAL.COM

Андрей Серпецкий, руководитель отдела продаж ITGLOBAL.COM

Когда: 29 августа 2023 в 12:00 МСК

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