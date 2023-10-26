HolyJS 2023 Autumn

HolyJS — конференция для всех, кто программирует на JavaScript — для фронтенда и не только. JS‑разработку здесь рассматривают в разных ракурсах: от конкретных фреймворков до борьбы с техдолгом — главное, чтобы в выступлениях было много технической конкретики.

В программе доклады про архитектуру, перформанс, графику и анимации, стандарты, языки, UI, бэкенд и инструменты разработки.

Кроме докладов будут воркшопы, мастер-классы, интервью и круглые столы от спикеров из различных компаний. Среди спикеров представители X5Tech, Яндекса, VK, Одноклассников, Сбера, QIWI и других компаний.

2–3 ноября — онлайн

11-12 ноября — Санкт-Петербург (+ онлайн трансляция)Программа конференции и билеты — на сайте.

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