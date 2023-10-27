16 ноября приглашаем на Форум «Интеллектуальная автоматизация. ИИ внутри компании» - Опыт использования интеллектуальных решений в корпоративных системах.



Форум «Интеллектуальная автоматизация. ИИ внутри компании» представит сочетание:



• экспертного видения направлений развития использования ИИ в компаниях

• честного анализа полученного опыта

• обобщения методик реализации проектов

• обзора актуальных технологий



Ключевые темы:

> Корпоративные аспекты использования ИИ: юридические, управленческие, культурные последствия.

> Феномен и реальные перспективы генеративного ИИ.

> ИИ на службе оптимизации корпоративных процессов.

> Цифровые помощники как конкурентное преимущества сотрудника.

> ИИ в рекламе и маркетинге.

> Распознавание объектов, видеоаналитика и другие актуальные направления.

