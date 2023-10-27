«Интеллектуальная автоматизация. ИИ внутри компании»

Дата проведения: 

16.11.2023

Место проведения: 

Платно

16 ноября приглашаем на Форум «Интеллектуальная автоматизация. ИИ внутри компании» - Опыт использования интеллектуальных решений в корпоративных системах.

Форум «Интеллектуальная автоматизация. ИИ внутри компании» представит сочетание:

• экспертного видения направлений развития использования ИИ в компаниях
• честного анализа полученного опыта
• обобщения методик реализации проектов
• обзора актуальных технологий

Ключевые темы:
> Корпоративные аспекты использования ИИ: юридические, управленческие, культурные последствия.
> Феномен и реальные перспективы генеративного ИИ.
> ИИ на службе оптимизации корпоративных процессов.
> Цифровые помощники как конкурентное преимущества сотрудника.
> ИИ в рекламе и маркетинге.
> Распознавание объектов, видеоаналитика и другие актуальные направления.
 

 
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