TechRec 2023: Все тренды в IT подборе

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Как HR-у стать эффективнее и быстрее закрывать вакансии? Самый простой способ — посмотреть, как это делают лидеры рынка, и перенять успешный опыт.
Поэтому команда GetIT вот уже пятый год проводят конференцию для HR и рекрутеров — TechRec. Там представители крупных компаний показывают крутые кейсы и делятся своими наработками.
В этом году будут спикеры из Авито, Самоката, Habr, Positive Technologies, Payler, Selectel и др.
TechRec 2023 пройдет 16 ноября и будет посвящена главным трендам в подборе талантов:
◾️ нейросетям
◾️ GPT
◾️ новейшим HR-решениям
◾️ технологиям сорсинга
◾️ мотивации и удержанию сотрудников.
Если вам интересна тема применения нейросетей в подборе, хотите быстро закрывать самые сложные вакансии и перенять успешный опыт коллег — приходите 16 ноября конференцию TechRec 2023.
Вся подробная информация на сайте конференции.
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