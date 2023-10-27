TechRec 2023: Все тренды в IT подборе

Как HR-у стать эффективнее и быстрее закрывать вакансии? Самый простой способ — посмотреть, как это делают лидеры рынка, и перенять успешный опыт.

Поэтому команда GetIT вот уже пятый год проводят конференцию для HR и рекрутеров — TechRec. Там представители крупных компаний показывают крутые кейсы и делятся своими наработками.

В этом году будут спикеры из Авито, Самоката, Habr, Positive Technologies, Payler, Selectel и др.

TechRec 2023 пройдет 16 ноября и будет посвящена главным трендам в подборе талантов:

◾️ нейросетям

◾️ GPT

◾️ новейшим HR-решениям

◾️ технологиям сорсинга

◾️ мотивации и удержанию сотрудников.

Если вам интересна тема применения нейросетей в подборе, хотите быстро закрывать самые сложные вакансии и перенять успешный опыт коллег — приходите 16 ноября конференцию TechRec 2023.

Вся подробная информация на сайте конференции.