13-14 июня в Минске пройдет международный форум "ИИ-страна 2025", посвященный искусственному интеллекту и его роли в будущем взаимодействии человека, государства и бизнеса.

Форум станет ключевым этапом в развитии искусственного интеллекта, способствуя цифровой трансформации страны. Данное мероприятие объединит экспертов, представителей бизнеса и государства для обсуждения передовых решений, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов, развития общества и улучшение качества жизни.

Участники мероприятия смогут увидеть революционные наработки в области квантовых вычислений в ИИ, поговорим о том, как математика может в разы увеличить вычислительную мощь ИИ, обсудить, как комбинация нейросетей и семантики увеличивает эффективность ИИ.

Международный Форум, посвященный теме искусственного интеллекта:

Современные методы увеличения эффективности работы ИИ (квантовые, математические, гибридные).

Примеры практического применения ИИ в различных сферах.

Механизм координации науки, образования и практики.

Презентация "одного окна" для инвесторов.

Презентация успешных проектов из Беларуси, России и Китая.

Анонс проектов "ИИ-Страна", "Цифровой План", " Экосистема для Стартапов", новой версии проекта "ИТ-Страна" с элементами ИИ.

Примеры ИИ-решений для государственных структур В2G, для бизнеса В2В, для людей В2С, для разработчиков В2D и для стартапов В2S.

Демонстрация решений в категориях генеративного ИИ, "Умный Дом", "Умный город", производственная тематика, "умная робототехника" и коммуникации, а также "умные ведомства" и межведомственные решения.

Правовое регулирование ИИ. Предусмотрена "Стартап Аллея" и встречи с инвесторами.

Содержательная часть Форума находится в режиме непрерывного формирования по мере обработки заявок на участие желающих стать партнерами и участниками мероприятия.

KV.by является соорганизатором Форума. Мероприятие "ИИ-страна 2025" стало развитием проекта AI-MEN.

Место проведения: Минск, проспект Победителей, 20, Falcon Club.

Более подробная информация на сайте мероприятия.