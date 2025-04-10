Дата проведения:
Место проведения:
13-14 июня в Минске пройдет международный форум "ИИ-страна 2025", посвященный искусственному интеллекту и его роли в будущем взаимодействии человека, государства и бизнеса.
Форум станет ключевым этапом в развитии искусственного интеллекта, способствуя цифровой трансформации страны. Данное мероприятие объединит экспертов, представителей бизнеса и государства для обсуждения передовых решений, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов, развития общества и улучшение качества жизни.
Участники мероприятия смогут увидеть революционные наработки в области квантовых вычислений в ИИ, поговорим о том, как математика может в разы увеличить вычислительную мощь ИИ, обсудить, как комбинация нейросетей и семантики увеличивает эффективность ИИ.
Международный Форум, посвященный теме искусственного интеллекта:
- Современные методы увеличения эффективности работы ИИ (квантовые, математические, гибридные).
- Примеры практического применения ИИ в различных сферах.
- Механизм координации науки, образования и практики.
- Презентация "одного окна" для инвесторов.
- Презентация успешных проектов из Беларуси, России и Китая.
- Анонс проектов "ИИ-Страна", "Цифровой План", " Экосистема для Стартапов", новой версии проекта "ИТ-Страна" с элементами ИИ.
- Примеры ИИ-решений для государственных структур В2G, для бизнеса В2В, для людей В2С, для разработчиков В2D и для стартапов В2S.
- Демонстрация решений в категориях генеративного ИИ, "Умный Дом", "Умный город", производственная тематика, "умная робототехника" и коммуникации, а также "умные ведомства" и межведомственные решения.
- Правовое регулирование ИИ. Предусмотрена "Стартап Аллея" и встречи с инвесторами.
Содержательная часть Форума находится в режиме непрерывного формирования по мере обработки заявок на участие желающих стать партнерами и участниками мероприятия.
KV.by является соорганизатором Форума. Мероприятие "ИИ-страна 2025" стало развитием проекта AI-MEN.
Место проведения: Минск, проспект Победителей, 20, Falcon Club.
Более подробная информация на сайте мероприятия.